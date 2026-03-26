ایران نے امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کو کروز میزائلوں سے بنایا نشانہ
امریکہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے تقریباً 3000 فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے پر غور کررہا ہے۔
Published : March 26, 2026 at 7:53 AM IST
تہران، ایران: ایران کی تسمین نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ دریں اثنا، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو 15 نکاتی جنگ بندی کے منصوبے کی پیشکش کی ہے۔ اس میں ایران سے اپنے تین اہم جوہری مقامات کو ختم کرنے، یورینیم کی افزودگی بند کرنے، بیلسٹک میزائل پروگرام کو معطل کرنے، پراکسی گروپوں کی حمایت بند کرنے اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے جنگ بندی کے معاہدے کی ثالثی کے لیے امریکی کوششوں کا مذاق اڑایا اور اس بارے میں سوالات اٹھائے کہ کیا امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ 15 نکاتی منصوبے کی کامیابی کا کوئی امکان ہے؟
نیوی کروز میزائل بنانے والی دو اہم تنصیبات پر حملہ
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج نے ایران پر 15000 سے زیادہ بم گرائے ہیں۔ اسرائیل نے تہران میں نیوی کروز میزائل بنانے والی دو اہم تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران نے مغربی عراقی صوبے الانبار پر میزائل داغا، حبانیہ کے علاقے میں ایک فوجی کلینک کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سات فوجی ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔
فرانسیسی صدر میکرون کی ایرانی صدر پیزشکیان سے بات
ایران نے کویت، اردن، بحرین اور اسرائیل پر بھی میزائل حملے کیے ہیں۔ ایران نے کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایندھن کے ٹینک میں آگ لگ گئی اور دھواں اٹھنے لگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے بات کی اور جنگ کے خاتمے کی اپیل کی۔ ایران نے غیر دشمن جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے پانچ دن کی نئی ڈیڈ لائن
امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے تقریباً 3000 فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ فوجی دستے ہزاروں میرینز میں شامل ہوں گے جن کے جمعہ تک خطے میں پہنچنے کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے پانچ دن کی نئی ڈیڈ لائن دی ہے۔