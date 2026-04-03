ایران نیچر ڈے: ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود تہران میں موسیقی اور باربی کیو
سینکڑوں خاندان ابر آلود آسمان کے نیچے بیٹھ کر سیزدہ بیدر پر برف سے ڈھکے البرز پہاڑوں کے دلکش نظاروں کے درمیان پکنک منارہے تھے۔
By AFP
Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 4:50 PM IST
تہران، ایران: تہران کے ایک ہرے بھرے پارک میں جمعرات کو ایرانی عوام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو "پتھر کے دور میں واپسی" والے بیان پر بمباری کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے نئے سال کی تعطیلات کے آخری دن پکنک منانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ ملک ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے جنگ کا شکار ہے اور ٹرمپ – جنہوں نے 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مل کر تنازعہ کا آغاز کیا تھا – نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران پر مزید "دو یا تین ہفتوں" تک سخت حملہ کریں گے۔ جمعرات کو ایرانی دارالحکومت کو زور دار دھماکوں نے ہلا کر رکھ دیا۔
پھر بھی، سینکڑوں خاندان ہلکے، ابر آلود آسمانوں کے نیچے بیٹھ کر، برف سے ڈھکے البرز پہاڑوں کے صاف نظاروں کے درمیان پکنک منا رہے تھے -- ایک پوسٹ کارڈ کا منظر جو باقاعدہ حملے کے تحت شہر سے متصادم ہے۔ جمعرات کو فارسی نئے سال کی تقریبات کا 13واں اور آخری دن تھا، جسے سِزدہ بیدار یا نیچر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔
کیا ایران واقعی دو یا تین ہفتوں میں پتھر کے زمانے میں واپس چلا جائے گا؟
بد قسمتی سے بچنے کے لیے یہ روایت گھر کے باہر دن گزارنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ 39 سالہ رویا ابھاری نے اے ایف پی کو بتایا، "ہمیں اس رسم کو ہر حال میں زندہ رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ موجودہ حالات میں بھی اور اس تکلیف کے باوجود جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔" "میں نے صدر ٹرمپ کا پیغام دیکھا، اور سوچا: کیا ایران واقعی دو یا تین ہفتوں میں پتھر کے زمانے میں واپس چلا جائے گا؟" وہ اکیلی پارک میں "لوگوں کے ارد گرد رہنے، دوبارہ ری ایکٹیو ہونے اور بہتر محسوس کرنے" کے لیے آئی تھی۔
یہ جنگ کسی بھی چیز میں خلل نہیں ڈالتی
گھاس پر رکھی ہوئی پکنک والی کڑھائی پر، دوستوں کا ایک گروپ چائے پر گپ شپ کر رہا تھا۔ دوسری جانب کھانا گیس کے چولہے پر آہستہ سے ابل رہا تھا۔ قریب ہی، ایک آدمی نے باربی کیو گرل پر جھولے ہوئے سیخوں کو پنکھا دیا جب کہ ایک جوڑا بیڈمنٹن کھیل میں مصروف رہا اور کچھ ریٹائر ہونے والے افرادچ پارک کی بینچ پر خوشی سے گا رہے تھے۔ 43 سالہ حکیم رحیمی نے کہا "یہ (جنگ) ہمارے لیے کسی بھی چیز میں خلل نہیں ڈالتی۔ ہم ایک عام زندگی گزار رہے ہیں... ہم جنگ سے نہیں ڈرتے"۔
خوشی کے مناظر جنگ کی حقیقت سے بہت دور
لیکن خوشی کے مناظر جنگ کی حقیقت سے بہت دور تھے، دھماکوں نے محلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور خاندان شہر میں کہیں اور مرنے والوں کا ماتم کر رہے تھے۔ اس صبح، حملوں نے دارالحکومت میں ایک صدی پرانے طبی مرکز کو بھاری نقصان پہنچایا۔ تہران کے بہت سے پارکس، عام طور پر ایک بڑے شہر میں سبز باغات جو اکثر آلودگی کی وجہ سے بوسیدہ اور غیر آباد ہوجاتے ہیں، لڑائی شروع ہونے کے بعد سے پناہ گاہ بن گئے ہیں۔
خاتون خانہ پارستو صفیانی نے کیا کہا؟
بمباری کے خطرے کے باوجود جوگر، سائیکل سوار اور آرام دہ گھومنے والے اب بھی روزانہ ان کے پاس آتے ہیں۔ لیکن جمعرات کو ایران کی دھمکی یعنی پوری طرح "کچلنے" کی جوابی کارروائی کی صورت میں اگر امریکی حملے پورے خطے اور عالمی منڈیوں میں پھیلنے والے تنازعہ میں اضافے کے نئے خدشات کو مزید تیز کر دیتے ہیں۔ خاتون خانہ پارستو صفیانی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا ہمارے فوجیوں کو ہر روز طاقت دیتا ہے اور طاقت دے گا۔