مغربی ایشیا کشیدگی: ٹرمپ کا کیمپ ڈیوڈ کا قیام مختصر، ایران کی تنازع کے خاتمے کیلئے سات شرائط
ایران نے قطر کے ذریعے امریکہ کو شرائط سے آگاہ کر دیا ہے اور تہران صدر ٹرمپ کے جواب کا منتظر ہے۔
By ANI
Published : September 20, 2026 at 8:04 AM IST
واشنگٹن: مغربی ایشیا کی نازک صورت حال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور خطے میں سرگرمیاں بڑھنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔
خطرے کے اس ماحول میں ممکنہ اضافے کا پہلا اشارہ اس وقت ملا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ میں صرف ایک رات قیام کے بعد سنیچر کی شام (مقامی وقت کے مطابق) وائٹ ہاؤس واپس لوٹ آئے۔ ٹرمپ نے اپنی چھٹیوں کا قیام مختصر کر کے واپس کام پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔
یہ پیش رفت ایران کی جانب سے واشنگٹن کے سامنے پیش کی گئی جنگ کے خاتمے اور مذاکرات شروع کرنے کے لیے سات شرائط رکھنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ ایک "فیصلہ کن جنگ" کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
ایران کے سکیورٹی چیف محسن رضائی نے الجزیرہ کو بتایا کہ "ہم ثالث ملک قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس نے جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ہماری شرائط واشنگٹن تک پہنچا دی ہیں۔ ہم صدر ٹرمپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ ہماری شرائط میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، ہمارے منجمد فنڈز کی بحالی اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ ان شرائط کو قبول کرنا خود واشنگٹن کے مفاد میں ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گی۔ ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں۔"
رضائی نے ایک اور امریکی حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا، اور کہا کہ ایرانی عسکری جائزے کے مطابق یہ بہت حد تک طے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران ایسی صورت حال کے لیے تیار تھا اور پہلے کے دو مراحل کی لڑائی کے بعد ایران کی عسکری منصوبہ بندی تبدیل ہو چکی تھی۔
ایرانی سکیورٹی چیف نے کہا کہ تہران کی موجودہ منصوبہ بندی خلیج سے لے کر بحیرہ عمان اور بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے امریکی بحریہ کے اثاثوں پر مرکوز ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے حال ہی میں ایک امریکی جہاز یا طیارہ بردار بحری جہاز کے قریب ایک ملٹی وارہیڈ اینٹی شپ میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔
رضائی نے نے خبردار کیا کہ مستقبل میں ایران کا کوئی بھی جواب بہت بڑا ہو سکتا ہے، جس میں خطے میں امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ امریکی تجارتی مفادات اور مقامی سطح پر کام کرنے والی کمپنیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، رضائی نے کہا کہ 'عملی طور پر جنگ اب بھی جاری ہے۔' ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران اس لڑائی کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔
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اس کے بعد مغربی ایشیا میں امریکی سفارتی مشنز میں سکیورٹی کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ عراق، بحرین، عمان، سعودی عرب، ایران، قطر، لبنان، کویت اور اردن میں انتہائی احتیاط برتیں۔
ہائی الرٹ میں کہا گیا ہے کہ "ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف معاندانہ کارروائیاں کی ہیں، جن میں سویلین ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنانا شامل ہے۔ یہ فوجی تنازع تیزی سے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس خطے میں یا خطے سے سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو ہوائی اڈوں اور ایئر لائنز کے آپریشنز کے بارے میں جانکاری پر نظر رکھنی چاہیے۔ مشرقِ وسطیٰ سے باہر دیگر امریکی سفارتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران اور ایران کے حامی گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات یا امریکہ اور امریکی شہریوں سے وابستہ مقامات، بشمول امریکی کاروباروں اور دیگر اداروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔"
دریں اثنا، 'رشیا ٹوڈے' نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک امریکی بمبار طیارہ برطانیہ کے ایک فضائی اڈے سے مغربی ایشیا کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ایران کے 'پریس ٹی وی' کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی شام کے صوبے الحسکہ میں واقع خراب الجیر بیس کے قریب فضائی دفاعی نظام کی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی ہیں۔
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مغربی ایشیا میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب سعودی عرب نے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ریاض پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سعودی افواج نے انہیں نشانہ بنانے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیا۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے "حساس مقامات" کو نشانہ بنایا ہے، تاہم انہوں نے اپنے اہداف کی وضاحت نہیں کی۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ "اگر ہمیں یمن کے معصوم لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایک ہفتے میں اسے فتح کر لیتے اور حوثیوں کا خاتمہ کر دیتے۔"
یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے دنیا بھر کے رہنما جمع ہو رہے ہیں اور توقع ہے کہ مغربی ایشیا کا یہ تنازع اس اجلاس کا بنیادی موضوع ہوگا۔ امریکی صدر نے اس سے قبل اشارہ دیا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ انہوں نے تہران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کے آپشن پر بھی غور کرنے کی بات بھی کہی۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں مغربی ایشیا پر ٹکی ہوئی ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس تنازعے کا کوئی پرامن حل نکل سکے گا۔
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