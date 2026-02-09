ایران کی نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے پر 7 سال قید کی سزا
نرگس، ریاستی سلامتی کے خلاف ملی بھگت، ایرانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کے الزام میں 13 سال سے زیادہ قید کی سزا بھگت رہی ہے۔
Published : February 9, 2026 at 7:58 AM IST
تہران، ایران: ایران کی انقلابی عدالت نے نوبل امن انعام یافتہ اور انسانی حقوق کی کارکن نرگس محمدی کو سات سال سے زائد قید کی سزا سنائی ہے۔ ان کے وکیل کے مطابق انھیں ’ریاست کے خلاف سازش‘ اور ’پروپیگنڈا‘ کے الزامات میں سزا سنائی گئی۔
سزا میں دو سال کی داخلی جلاوطنی اور سفری پابندی بھی شامل ہے۔ محمدی فروری سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ وہ 2022 میں مہسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کی آواز کی حمایتی تھیں۔
وہ پہلے 13 سال کی سزا کاٹ رہی تھیں اور صحت کی وجوہات کی بنا پر عارضی رہائی پر تھیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا کی مذمت کی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔
نرگس محمدی کو 2023 کے نوبل امن انعام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی دوسری ایرانی خاتون ہیں۔ انہیں یہ انعام ایران میں خواتین کے خلاف مظالم اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف جدوجہد کرنے پر دیا گیا۔ اس نے ایران میں سزائے موت کے خلاف بھی بات کی۔
نوبل کمیٹی کے سربراہ نے انہیں ’آزادی کی جنگجو‘ قرار دیا۔ جب انہیں یہ ایوارڈ ملا تو وہ تہران کی ایون جیل میں تھیں۔ پیرس میں رہنے والے ان کے بچوں نے یہ ایوارڈ وصول کیا۔ اپنی کتاب، "سفید تشدد: ایرانی خواتین قیدیوں کے انٹرویوز" میں نرگس اپنی جیل کے تجربات اور 12 دیگر قیدیوں کے بارے میں لکھتی ہیں۔
نرگس محمدی گزشتہ 30 سال سے ایران میں انسانی حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اس دوران وہ متعدد بار قید کاٹ چکا ہے۔ اسے اب تک 13 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔
اسے پہلی بار 2011 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 2015 میں اسے قومی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے زنجان سینٹرل جیل میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2020 میں نرگس کو سزا میں کمی کے بعد رہا کر دیا گیا۔