ایران کا غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن کا مطالبہ: اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق، امریکی دعویٰ
ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہاکہ حالیہ مفاہمتی یادداشت کے بعد تہران صورت حال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔
Published : June 20, 2026 at 7:51 AM IST
تہران/واشنگٹن : ایران نے غزہ سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ طے شدہ معاہدے پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرتا ہے اور اسرائیل کو بھی اس کی شرائط کا پابند بناتا ہے تو تہران واشنگٹن کے ساتھ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے الجزیرہ عربی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کے بعد تہران صورت حال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد کا منتظر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران ’’مرحلہ وار آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ دوسرا فریق بھی اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے‘‘۔
سعید خطیب زادہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اسرائیل کی ’’مسلسل جنگی پالیسی‘‘ کے فوری اور سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران صرف اپنے مفادات ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں امن کا خواہاں ہے اور ’’غزہ سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی اور استحکام‘‘ کو ناگزیر سمجھتا ہے۔
دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی اور قطری ثالثوں کی کوششوں سے طے پانے والی یہ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق شام چار بجے نافذ العمل ہو گئی۔ ایک خلیجی سفارت کار نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔
جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں اور حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی تھی۔ مبصرین کے مطابق لبنان میں جاری لڑائی ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ امن معاہدے کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی تھی، تاہم جنگ بندی نے حالات کو وقتی طور پر سنبھال لیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، جس سے معاہدے پر عمل درآمد کے تکنیکی مراحل میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی‘‘ ضروری ہے۔ انہوں نے لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ معمولی نوعیت کے خطرات کے جواب میں بیروت جیسی شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا مناسب نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان حالیہ دنوں میں اختلافات بھی نمایاں ہوئے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی حکومت کے بعض سخت گیر وزرا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ’’حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے‘‘ کیونکہ موجودہ حالات میں امریکہ ہی اسرائیل کا واحد طاقتور اتحادی ہے۔
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دریں اثنا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا تھا کہ امریکہ نے ’’مایوسی کے عالم میں‘‘ معاہدہ کیا ہے، جس پر ردعمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ’’ایران نے ضرورت کے تحت مذاکرات کیے، امریکہ نے نہیں۔‘‘ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی معاہدے کے لیے طے شدہ 60 روزہ مدت کے دوران امریکہ صورتحال کا جائزہ لیتا رہے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کسی قسم کی مالی امداد فوری طور پر فراہم نہیں کی جائے گی۔