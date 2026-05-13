امریکہ ہمارا امن منصوبہ قبول کرے یا ناکامی کا سامنا کرے، ایران کا بیان
دونوں فریقوں نے بار بار جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن کوئی بھی جنگ میں واپس آنے کے لیے تیارنظر نہیں آتا۔
By AFP
Published : May 13, 2026 at 10:03 AM IST
تہران: ایران کے چیف مذاکرات کار نے منگل کو کہا کہ واشنگٹن کو تہران کے تازہ ترین امن منصوبے کو قبول کرنا ہی ہوگا ورنہ اُسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کو عنقریب ختم کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔
یہ جنگ، جو دو ماہ سے زیادہ پہلے ایران پر امریکی-اسرائیلی حملوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود عالمی معیشت ابھی بھی پٹری پر نہیں آپائی ہے، جس سے دنیا بھر میں کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دونوں فریقوں نے رعایت دینے سے انکار کیا ہے اور بار بار جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی جنگ میں واپس آنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔
محمد باقر قالیباف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ایرانی عوام کے حقوق کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جیسا کہ 14 نکاتی تجویز میں دیا گیا ہے۔ کوئی بھی دوسرا نقطہ نظر مکمل طور پر بے نتیجہ ہو گا؛ ایک کے بعد ایک ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔"
انھوں نے مزید کہا، "وہ جتنی دیر تک اپنے پاؤں کھینچیں گے، اتنا ہی زیادہ امریکی ٹیکس دہندگان اس کی قیمت ادا کریں گے۔" پینٹاگون نے منگل کو کہا کہ جنگ کی لاگت تقریباً 29 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو کہ دو ہفتے قبل پیش کیے گئے تخمینے سے تقریباً چار بلین ڈالر زیادہ ہے۔
ایران نے پہلے امریکی منصوبے کے جواب میں اپنی تازہ ترین تجویز بھیجی، جس کی تفصیلات محدود ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی منصوبے میں ایک صفحے پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت شامل تھی جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنا تھا۔
ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کے ردعمل میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے، ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ اور طویل پابندیوں کے تحت بیرون ممالک میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
لیکن ٹرمپ نے تہران کی تجویز کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر "مکمل فتح" کا لطف اٹھائے گا اور یہ کہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ بندی اب آخری مراحل میں ہے۔
امریکی صدر نے بعد ازاں منگل کو چین کے دورے کے لیے روانگی سے قبل کہا کہ وہ ایران کے بارے میں ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے، لیکن جنگ کے خاتمے کے لیے انھیں بیجنگ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے تہران میں "امریکی صیہونی دشمن کی کسی بھی نقل و حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے" مشقیں کیں ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی نک نے کہا کہ اگر امریکہ سفارتی راستے سے انکار کرتا ہے تو "اسے فوجی میدان میں اپنی شکستوں کو دہرانے کی توقع رکھنی چاہئے"۔
لفظی جنگ نے ایران میں لوگوں کو بے چین کر دیا ہے جنہیں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
ایران کی جوابی پیشکش پر ٹرمپ کے منفی ردعمل سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے فوری طور پر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔
ایران آبی گزرگاہ پر سمندری ٹریفک کو محدود کر رہا ہے اور بحری جہازوں کو عبور کرنے کے لیے ٹول وصول کرنے کے لیے ادائیگی کا طریقہ کار ترتیب دے رہا ہے، جس نے توانائی کے عالمی بحران کو جنم دیا ہے۔ ایران کے اس اقدام کو سعودی تیل کی سب سے بڑی کمپنی آرامکو کے سربراہ نے توانائی کی فراہمی کا سب سے بڑا جھٹکا قرار دیا ہے جس کا دنیا نے کبھی تجربہ نہیں کیا۔"
نیویارک ٹائمز نے منگل کو رپورٹ کیا ہے کہ امریکی انٹیلی جنس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس اب بھی کافی میزائل صلاحیتیں موجود ہیں -- اس کے تقریباً 70 فیصد موبائل لانچرز اور جنگ سے پہلے کے میزائلوں کا ذخیرہ ابھی بھی فعال ہے -- اور اس نے آبنائے ہرمز کے ساتھ 33 میں سے 30 میزائل سائٹس تک رسائی بحال کر دی ہے۔
امریکی حکام نے زور دیا ہے کہ تہران کے لیے آبنائے پر کنٹرول برقرار رکھنا "ناقابل قبول" ہو گا۔
قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے منگل کو کہا کہ "ایران کو اس آبنائے کو خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنے یا بلیک میل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے"۔
