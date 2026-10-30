مذاکرات کی بحالی کے لیے تہران کو امریکہ کی جانب سے خط موصول، ایران نے کہا۔۔ امریکہ کی "جزا و سزا کی پالیسی" کارگر ثابت نہیں ہوگی
مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کے دوران تہران کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے۔
By ANI
Published : October 30, 2026 at 8:46 AM IST
تہران، ایران: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ کی "کیرٹ اینڈ اسٹک" کی پالیسی (جزا و سزا کی پالیسی) کا تہران پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ امن مذاکرات کی جانب پیش رفت کے لیے ایران کی سات شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔
قالیباف نے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا، "ایران کی شرائط ثالثوں تک واضح طور پر اور بارہا پہنچا دی گئی ہیں۔ 'جزا و سزا ' کی پالیسی کا ایران پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیش رفت تبھی ممکن ہے جب ایران کی سات شرائط پر اتفاق ہو جائے۔" ان کے یہ ریمارکس ان اطلاعات کے تناظر میں سامنے آئے ہیں جن کے مطابق ثالثوں نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر تہران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے رعایتیں دینے میں ناکام رہتا ہے تو امریکہ فضائی حملے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں، اطلاعات کے مطابق، واشنگٹن کچھ پابندیوں میں نرمی لانے اور ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔
Iran’s conditions have been repeatedly and clearly stated to the mediators. The carrot-and-stick approach has no effect on Iran. Progress can only be achieved once Iran’s seven conditions have been agreed upon.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) October 29, 2026
مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کے درمیان، ایرانی خبر رساں ایجنسیوں 'تسنیم' اور 'فارس' نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ تہران کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے، تاہم ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ 'تسنیم' نے رپورٹ کیا کہ "ایران کو خط موصول ہو چکا ہے، لیکن اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔" 'فارس' نے بھی معاملے سے باخبر ایک ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی تصدیق کی ہے۔
امریکی اخبار 'دی وال اسٹریٹ جرنل' نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ یہ خط صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے سیکیورٹی چیف محسن رضائی کو بھیجا گیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنا اور امریکہ کی جانب سے مزید حملوں کو روکنا تھا۔ اخبار کے مطابق، اس خط اور اس کے بعد دونوں فریقین کے حکام کے درمیان ہونے والے رابطوں کا بنیادی مقصد امن معاہدے کی حتمی شرائط طے کرنا نہیں، بلکہ مذاکرات کے لیے ایک ممکنہ ڈھانچہ تشکیل دینا تھا۔
یہ سفارتی کوششیں ایک ایسے تنازعے کے دوران ہو رہی ہیں جس کا آغاز 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور کئی اعلیٰ فوجی کمانڈر ہلاک ہو گئے۔
دوسری جانب، ایران کی مسلح افواج نے اطلاع دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کے دوران کم از کم تین آئل ٹینکرز بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ دعویٰ امریکی فوج کی جانب سے یہ اعلان کیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے کہ اس نے اس آبی گزرگاہ میں جہاز رانی کے مرکزی راستوں کو صاف کر دیا ہے۔ اسلامی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) نے جانکاری دی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تین ٹینکروں میں دھماکے ہوئے اور وہ آگ کی زد میں آ گئے۔ یہ جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایک ایسے جنوبی راستے کا استعمال کر رہے تھے جسے پاسدارانِ انقلاب نے "غیر مجاز" قرار دیا ہے۔ پاسدارانِ انقلاب کے مطابق، ان جہازوں نے "اپنے تمام ریڈار اور نیویگیشن سسٹمز کو غیر فعال" کر رکھا تھا اور ایرانی بحریہ کی جانب سے جاری کردہ انتباہات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔
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