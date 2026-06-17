ایران کے وزیر خارجہ نے کہا: 'اگر اسرائیل لبنان سے دستبردار نہیں ہوا تو معاہدے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا'
ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی کامیابی کے لیے اسرائیل کو لبنان سے دستبردار ہونا چاہیے۔
Published : June 17, 2026 at 10:53 AM IST
تہران، دبئی: ایران کے اعلیٰ سفارت کار نے منگل کے روز کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے ابتدائی معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے دستبردار ہونا چاہیے، اس شرط کو اسرائیل پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو عام نہیں کیا گیا ہے اور حکام نے بعض اوقات اس کی شرائط کے متضاد پوائنٹس پیش کیے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل اس مخصوص معاہدے کا فریق نہیں ہے، لیکن وہ جنگ میں لڑنے والا ملک ہے۔ اس نے 28 فروری کو ایران کے خلاف حملوں میں امریکہ کی حمایت کی تھی اور اس کے بعد سے لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ سے لڑ رہا ہے، جو ملک کے بڑے حصوں پر قابض ہے۔
اسرائیلی فوج نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے ان سے دستبردار ہو
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کو جاری رکھنا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ عراقچی نے کہا کہ جنگ اس وقت تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اسرائیلی فوج اس تنازعے کے دوران جن علاقوں پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے ان سے دستبردار نہ ہو جائے۔
ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر معاہدے کے فریم ورک پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں اسرائیلی انخلاء کی شرط شامل نہیں تھی۔ دریں اثنا، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو کہا کہ اسرائیل لبنان میں "جب تک ضروری ہو گا" رہے گا۔
معاہدہ لبنان سمیت تمام مقامات پر فوجی کارروائیوں کو روکنے پر کاربند: پاکستان
جنگ کے خاتمے کے لیے ماضی کے مذاکرات میں بھی اسی طرح کے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ان تنازعات کی وجہ سے ایک طویل لیکن کشیدہ جنگ بندی ہوئی جو دشمنی کو مستقل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہی اور اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کی مؤثر بندش ہوئی جو عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ ثالث کے طور پر کام کرتے ہوئے، پاکستان نے کہا ہے کہ معاہدہ لبنان سمیت تمام مقامات پر فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تاہم عراقچی کے اسرائیلی انخلاء کے مطالبے نے ایک نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ اس نے اسرائیل کو ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے: وہ حزب اللہ کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا اور اپنا تسلط دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اسے اس معاہدے کو کمزور کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس کی حمایت اس کے سب سے اہم اتحادی، امریکہ نے کی ہے۔
جنگ کے پہلے ہفتے کے دوران حزب اللہ کی جانب سے سرحد پار سے میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد سے، اس نے اپنی فوجی موجودگی کو اس سطح تک بڑھا دیا ہے جو دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا تھا اور یہاں تک کہ اس نے بیروت تک گہرے حملے بھی کیے ہیں۔
اسرائیل کے حملوں کا دائرہ اس کے رہنماؤں اور ٹرمپ کے درمیان عوامی اختلاف کا سبب
اگرچہ حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن یہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتی ہے، جس سے اسرائیل کی مہم کی حتمی کامیابی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں کا دائرہ کبھی کبھار اس کے رہنماؤں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان عوامی اختلاف کا باعث بنتا ہے۔
منگل کو ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ "اس سے خوش نہیں ہیں کہ اسرائیل نے لبنان اور حزب اللہ کے حوالے سے صورتحال کو کس طرح سنبھالا ہے۔" اسرائیل کی حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے، انہوں نے ریمارکس دیے، "یہ بس چلتا ہی جا رہا ہے۔"
جنگ بندی کا اعلان تو کیا گیا لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا
لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 4,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں- جن میں سینکڑوں شہری بھی شامل ہیں- اور ایک ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور لبنانی حکومتوں نے امریکہ کی ثالثی میں براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا، جس سے حزب اللہ کو خارج کر دیا گیا تھا۔ جب کہ ان مذاکرات کے دوران کئی بار جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن زمینی طور پر ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لبنانی حکام نے ابتدا میں لبنان کو امریکہ ایران مذاکرات سے دور رکھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایران پر انحصار نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس اعلان کا خیرمقدم کیا کہ امریکہ ایران تنازعہ کے خاتمے کے معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہوگی۔
جنیوا میں جمعہ کو ہونے والے رسمی معاہدے سے پہلے، لبنان داؤ پر لگے کئی بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اس معاہدے کا مقصد ایک ایسے تنازعے میں بامعنی جنگ بندی لانا ہے جو مہینوں سے جاری ہے — جس میں ایرانی علماء سمیت پورے مشرق وسطیٰ میں ہزاروں جانوں کا دعویٰ کیا گیا ہے — اور اس نے خطے سے باہر ایندھن، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔
ایک سینئر امریکی اہلکار کے مطابق جس نے سوموار کو اس معاہدے کے فریم ورک پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں سے بات کی تھی، غیر مطبوعہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو "فوری طور پر" دوبارہ کھولنے اور ناکہ بندی اٹھانے کی دفعات شامل ہیں۔
پاکستانی حکام جنہوں نے اس معاہدے میں دلال کی مدد کی تھی نے کہا کہ یہ عمل ایران کی طرف سے آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں پر سے امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوگا۔ غیر مطبوعہ دستاویز کے بارے میں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے، ان عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مؤخر الذکر کے جوہری پروگرام اور پابندیوں کے ممکنہ خاتمے کے حوالے سے 60 دن کے مذاکرات ہوں گے۔ سینئر امریکی حکام نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اس معاہدے میں ممکنہ طور پر منجمد ایرانی فنڈز کا اجراء اور ایران کی تعمیر نو میں مدد کے لیے 300 بلین ڈالر کے فنڈ کی فراہمی بھی شامل ہے، بشرطیکہ تہران کچھ معیارات پر پورا اترے۔ تاہم، بعد میں، ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران میں فنڈز کی "سرمایہ کاری" نہیں کرے گا۔