ایران کا دعویٰ: یو ایس ایس ابراہم لنکن پر میزائل حملہ، پینٹاگون کی تردید
سینٹکام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’یو ایس ایس ابراہم لنکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
Published : March 1, 2026 at 10:14 PM IST
ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے خلیج میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کو چار بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گارڈز کے بیان میں کہا گیا کہ ’’امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو چار بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا‘‘ اور خبردار کیا گیا کہ ’’زمین اور سمندر حملہ آوروں کے لیے قبرستان بنتے جائیں گے۔‘‘
تاہم امریکی محکمہ دفاع نے اس دعوے کی سختی سے تردید کی ہے۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس سنٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’لنکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ داغے گئے میزائل اس کے قریب بھی نہیں آئے۔‘‘ یو ایس ایس ابراہم لنکن (CVN-72) امریکہ کے پانچویں نِمٹز کلاس طیارہ بردار جہازوں میں شامل ہے اور اس کا ہوم پورٹ سان ڈیاگو، کیلیفورنیا میں ہے۔ یہ جہاز امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کے نام سے منسوب ہے اور امریکی بحریہ کا دوسرا جہاز ہے جو ان کے نام پر رکھا گیا۔
امریکی بحریہ کے مطابق نِمٹز کلاس طیارہ بردار جہاز دنیا کے سب سے بڑے جنگی بحری جہاز ہیں اور امریکی بحری قوت کا مرکزی ستون سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جہاز فضائی، بحری اور زمینی اہداف کے خلاف کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سمندری راستوں کے تحفظ، دہشت گردی اور بحری قزاقی کی روک تھام، نیز انسانی ہمدردی اور قدرتی آفات میں امدادی کارروائیوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ایرانی دعوے اور امریکی تردید کے بعد خلیج کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے، تاہم اب تک کسی آزاد ذریعے سے ایرانی دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔