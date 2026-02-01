ایران کا امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ مگر حملوں کا خطرہ برقرار
ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکی فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے جوہری اور میزائل پروگرام پر معاہدہ کرے گا۔
پیرس: ایران کے اعلیٰ سکیورٹی اہلکار نے سنیچر کے روز کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی سمت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کی کہ دونوں فریق بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے آرمی چیف نے واشنگٹن کو فوجی حملوں کے خلاف خبردار کیا۔
ٹرمپ کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں پر تہران کے مہلک کریک ڈاؤن کے تناظر میں مداخلت کرنے کی دھمکی کے بعد واشنگٹن نے یو ایس ایس ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کی قیادت میں ایران کے آس پاس جنگی بیڑے تعینات کر دیے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ "میڈیا وار کی تشہیر کے برعکس، مذاکرات کے لیے انتظامات آگے بڑھ رہے ہیں۔"
وہ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بات چیت کے ایک دن بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے سنیچر کے روز کہا کہ ایک وسیع تنازع ایران اور امریکہ دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔
ایرانی ایوان صدر کے مطابق، انہوں نے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی کے ساتھ ایک کال میں کہا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی اس کی تاک میں رہتا ہے اور وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جنگ نہ تو ایران، نہ ہی امریکہ اور نہ ہی خطے کے مفاد میں ہو گی۔" بعد ازاں سنیچر کے روز ٹرمپ نے تصدیق کی کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔
انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ "(ایران) ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے... ہمارے پاس ایک بڑا بحری بیڑا وہاں سے گذر رہا ہے۔
قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی، جو وزیر خارجہ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، نے سنیچر کے روز تہران میں لاریجانی کے ساتھ بات چیت کی تاکہ "خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے" کی کوشش کی جا سکے۔
جنگ کے خدشات
امریکی بحری بیڑے کی آمد نے ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ ایران نے متعدد بار خبردار کیا ہے کہ حملے کی صورت میں وہ امریکی اڈوں، بحری جہازوں اور اتحادیوں - خاص طور پر اسرائیل پر جوابی حملے کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایران امریکی فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے جوہری اور میزائل پروگرام پر معاہدہ کرے گا۔
تہران نے مذاکرات کے تعلق سے ایک بیان میں کہا کہ اگر اس کے میزائل اور دفاعی صلاحیت ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو وہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے امریکہ اور اسرائیل کو کسی بھی حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی افواج "مکمل دفاعی اور فوجی تیاری کے ساتھ" الرٹ پر ہیں۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا (IRNA) کی خبر کے مطابق حاتمی نے کہا کہ "اگر دشمن غلطی کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ اپنی سلامتی، خطے کی سلامتی اور صیہونی حکومت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جوہری ٹیکنالوجی اور مہارت کو "ختم نہیں کیا جا سکتا"۔
کشیدگی میں اضافے کے ساتھ، ایرانی حکام نے اس بات کی تردید کی کہ سنیچر کے روز ہونے والے کئی واقعات کسی حملے یا تخریب کاری سے منسلک تھے۔ ان میں جنوبی ایرانی بندرگاہی شہر بندر عباس میں ایک دھماکہ بھی شامل تھا جس کے بارے میں مقامی فائر فائٹرز کا کہنا تھا کہ یہ بلاسٹ گیس کے اخراج کی وجہ سے ہوا تھا۔
