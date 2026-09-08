ایران کا میزائل کی 'نئی صلاحیتوں' پر اظہار فخر، کہا اب خطرات پر پیشگی حملہ کریں گے
واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ نے سنیچر کو اعتراف کیا کہ امریکی جنگی جہازوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے۔
Published : September 8, 2026 at 9:28 AM IST
واشنگٹن: ایرانی سرکاری میڈیا نے پیر کے روز کہا کہ بہتر خصوصیات کے حامل اس کی ایک بیلسٹک میزائل نے ایک نئے نظریے کا مظاہرہ کیا ہے کہ تہران 'کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کرے گا، چاہے وہ (خطرہ) ابھی عمل میں نہ بھی آیا ہو۔'
ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کے ان بیانات کا حوالہ دیا گیا جو ایک دن پہلے سرکاری ٹی وی پر نشر ہوئے تھے۔ انہوں نے میزائل کی نئی صلاحیتوں پر فخر کا اظہار کیا اور دعویٰ کیا کہ امریکی جنگی جہاز کے خلاف اس کا "تجربہ" کیا جا چکا ہے۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا جس چیز کا تجربہ کیا گیا وہ وہی میزائل تھا جس کا نئی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ٹھوس ایندھن سے چلنے والا 'قاسم بصیر' میزائل۔
امریکہ نے سنیچر کے روز کہا کہ امریکی جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل داغے گئے جس کے جواب میں اس نے تین ایرانی تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ماہرین نے اس میزائل حملے کو کشیدگی میں ایک خطرناک اضافہ قرار دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے چھ ماہ سے جاری جنگ کے دوران سمندر میں ایران کے حملوں کا نشانہ صرف تجارتی بحری جہاز بنے تھے۔ حالانکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ جنگی جہاز ان حملوں سے بچنے میں کامیاب رہے۔
قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں ایران کا لہجہ مزید جارحانہ ہو گیا ہے۔ پیر کو ایرانی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 'قاسم بصیر' میزائل "ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم موڑ" ہے۔ رپورٹ میں اس میزائل کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا، زیادہ درست نشانہ لگانے والا اور آدھے ٹن (500 کلوگرام) وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ یہ میزائل گذشتہ سال منظرِ عام پر لایا گیا تھا، جب اس کی مار کرنے کی صلاحیت کم از کم 1,200 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔
ایران کے جوہری عزائم کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے خدشات ان وجوہات میں شامل تھے جن کا حوالہ دے کر امریکہ اور اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں ایران پر حملہ کیا تھا، جس سے اس جنگ کا آغاز ہوا۔
امریکہ نے ایران کے مجوزہ 'ممنوعہ زون' کے دعوے کو مسترد کر دیا
وائٹ ہاؤس نے محسن رضائی کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب ایک "ممنوعہ زون" بنانے کے منصوبے پر ردعمل دیتے ہوئے اس دعوے کو خارج کر دیا۔ ایران کی جانب سے اعلان کردہ اس ممنوعہ زون کا مقصد وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو روکنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ کھلی ہے اور اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی بحریہ نے آبنائے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں غیر ایرانی بندرگاہوں کی طرف تیل بردار بحری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوگا۔ ایران کی تیل کی برآمدات کو محدود کر کے تہران کی اقتصادی مشکلات بڑھانے کی کوشش میں ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ پیر تک 94 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا تھا اور تین کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔
تہران چاہتا ہے کہ بحری جہاز آبنائے میں اس کے منتخب کردہ راستے پر چلیں، جسے جنگ سے پہلے ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ سمجھا جاتا تھا۔ دریں اثناء، محسن رضائی نے اعتراف کیا کہ امریکہ عمان کے ساحل سے دور ایک راستے پر محدود تعداد میں جہازوں کو گزرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران انہیں اس لیے نہیں ڈبو رہا کیونکہ ان پر تیل لدا ہوا ہے، اور اس حوالے سے ماحولیاتی خدشات کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔
چونکہ دونوں ممالک آبنائے ہرمز اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کے بارے میں اپنے اپنے دعوے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہیں عالمی تجارت سے متعلق فرم 'کیپلر' نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ گزشتہ ہفتے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی ہے۔
ایک ہفتہ قبل، سعودی ملکیت کے ایک تیل بردار بحری جہاز پر ہونے والے حملے میں عملے کے دو ارکان ہلاک ہو گئے تھے اور سات لاپتہ ہیں۔ اگر ان کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو یہ حملہ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے کسی بھی تجارتی بحری جہاز پر ہونے والا سب سے مہلک ترین حملہ بن جائے گا۔
خطے کے ممالک کا اظہارِ مایوسی
عالمی سطح پر تیل، قدرتی گیس اور اس سے متعلقہ مصنوعات جیسے کہ کھاد کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم آبی گزرگاہ کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال پر خلیجی ممالک میں ایک بار پھر شدید مایوسی دیکھی جا رہی ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش نے ابوظہبی میں عالمی رہنماؤں کے ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "کسی ایک ریاست کو بھی" آبنائے پر کنٹرول نہیں حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری توانائی کی برآمدات کو یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا، اور نہ ہی ہماری تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو روکنے کی اجازت دی جائے گی۔"
ایران کےساتھ اعتمادکی بحالی میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں: یو اے ای
متحدہ عرب امارات، جو امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے، اس جنگ میں بارہا ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ گزشتہ ماہ، متحدہ عرب امارات نے دوبارہ حملوں کا نشانہ بننے پر ایران کے ساتھ اپنی تمام تر تجارت معطل کر دی تھی۔ انور قرقاش نے خبردار کیا کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان دوبارہ اعتماد بحال ہونے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔
دوسری جانب، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے قاہرہ میں وزرائے خارجہ کی سطح کے ایک اجلاس کو بتایا کہ "ہم اپنی سمندری گزرگاہوں کو دوسروں کے مفادات اور حساب کتاب کے لیے سودے بازی کا مہرہ بننے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔" انہوں نے خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت بھی کی۔
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