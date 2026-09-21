ایران نے شرائط مانے بغیر آبنائے ہرمز کھولنے اور مذاکرات میں واپسی کو مسترد کر دیا
امریکی بحری ناکہ بندی کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کرتے ہوئے واشنگٹن کو شدید حملوں کی وارننگ دی ہے۔
By ANI
Published : September 21, 2026 at 10:14 AM IST
تہران: ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سابقہ ڈھانچے پر واپس جانے کی امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ جب تک امریکہ اس کی شرائط نہیں مان لیتا تب تک وہ آبنائے ہرمز نہیں کھولے گا اور نہ ہی واشنگٹن سے دوبارہ مذاکرات شروع کرے گا۔ یہ اہم اعلان ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی شدید کشیدگی کے دوران کیا۔
الجزیرہ کے مطابق، قالیباف نے کہا کہ ایران نے ثالثوں کے ذریعے اپنے مطالبات امریکہ تک پہنچا دیے ہیں اور تہران کی شرائط پوری ہونے تک وہ اپنے موقف پر نظرثانی نہیں کرے گا۔
قالیباف نے کہا کہ "ہمارے پیغامات اور شرائط ثالثوں کے ذریعے واضح طور پر دوسرے فریق تک پہنچا دی گئی ہیں... اور جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوتیں، ایرانی قوم کے ناگزیر حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور امریکی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، تب تک مذاکرات کے سابقہ فریم ورک میں واپسی یا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔"
آبنائے ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی میں کشیدگی کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ یہ سٹریٹجک آبی گزرگاہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ ہے، اور بحری ٹریفک پر پابندیوں نے بین الاقوامی تجارت اور تیل کی سپلائی میں مزید خلل پڑنے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔
قالیباف کے یہ ریمارکس ایران کی مرکزی فوجی کمان کی جانب سے اس وارننگ کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ تہران کے خلاف امریکہ کی کسی بھی نئی فوجی کارروائی کی صورت میں پورے خطے میں امریکی اڈوں اور مفادات پر حملے کیے جائیں گے۔
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خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی 'ارنا' کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کا جواب "مسلسل، مؤثر اور دردناک" حملوں سے دیا جائے گا۔
ایرانی فوجی کمان نے علاقائی ممالک کو تہران کے خلاف کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کرنے پر بھی خبردار کیا، اور کہا کہ واشنگٹن کی مدد کرنے والے ممالک کو اس کارروائی میں شریک سمجھا جائے گا۔
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قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ایران کے سکیورٹی چیف محسن رضائی نے کہا کہ تہران نے ثالث ملک قطر کے ذریعے تنازعے کو ختم کرنے کے لیے اپنی شرائط پہنچا دی ہیں، جن میں تمام محاذوں پر دشمنی کا خاتمہ، ایران کے منجمد فنڈز کی ریلیز اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔
یہ تازہ ترین پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیویارک میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں امریکہ-ایران بڑھتی ہوئی محاذ آرائی اور وسیع تر مغربی ایشیا کی کشیدگی موضوع بحث رہنے کی توقع ہے۔
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