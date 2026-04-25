ایران نے تہران بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کر دیں
ایران کے دارالحکومت تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بین الاقوامی پروازوں نے دوبارہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
Published : April 25, 2026 at 6:41 PM IST
قاہرہ: ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے تقریباً دو ماہ بعد ہفتے کے روز تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کر دیں۔
فلائٹ ٹریکر فلائٹ راڈار24 کے مطابق ہفتے کی صبح کم از کم تین پروازیں استنبول کے لیے روانہ ہوئیں۔ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد رواں ماہ کے شروع میں اپنی فضائی حدود کو جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا تھا۔
ان شہروں کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں
اس حوالے سے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ پروازیں تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے استنبول، عمان کے دارالحکومت مسقط اور سعودی عرب کے شہر مدینہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے سے نہ صرف پھنسے ہوئے مسافروں کو راحت ملے گی بلکہ اسے سفارتی حلقوں میں بھی ایک اہم تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔
مشہد ایئرپورٹ بھی فعال
تہران سے پہلے، ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کا ہوائی اڈہ اس ہفتے کے شروع میں دوبارہ کھل گیا۔ شمال مشرقی ایران میں واقع یہ شہر مذہبی اور تجارتی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوائی ٹریفک آپریشن بتدریج بحال کیا جا رہا ہے۔
سکون کی سانس
جنگ کے دوران کسی ملک کے مرکزی ہوائی اڈے کا کھلنا اکثر امن کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب تک فضائی حدود بند رہیں گی، بڑے فوجی تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ تہران ایئرپورٹ سے کمرشل پروازوں کا دوبارہ شروع ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ سیکیورٹی اب پہلے سے بہتر ہے اور سول ایوی ایشن کو لاحق خطرہ کم ہوگیا ہے۔