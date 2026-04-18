امریکی ناکہ بندی برقرار رہنے پر ایران کی آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کی دھمکی
ٹرمپ نے اس ہفتے کے اوائل میں آبنائے کو کھلوانے اور جنگ بندی معاہدے پر مجبور کرنے کیلئے ایران کی ناکہ بندی شروع کی تھی۔
Published : April 18, 2026 at 10:35 AM IST
بیروت: ایران نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کو تجارتی بحری جہازوں کے لیے مکمل طور پر دوبارہ کھول دیا ہے، تاہم تہران نے اس گزرگاہ پر اپنی گرفت اب بھی برقرار رکھی ہے اور دھمکی دی کہ اگر امریکہ نے ایرانی بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھی تو اسے دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔
ایران نے جمعہ کو پانی کے اہم آبنائے کو کھولنے کا اعلان اس وقت کیا جب لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ 10 روزہ جنگ بندی کا فیصلہ سامنے آیا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو ایرانی حکام کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا اور وہ اسلامی جمہوریہ کی طرف سے مقرر کردہ راستوں کا استعمال کریں گے۔ ان کے بیان کے مطابق ایران اس آبی گزرگاہ پر کسی حد تک اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں تھا کہ آیا جہازوں کو ٹول ادا کرنا پڑے گا۔
ایک ڈیٹا فرم، کپلر (Kpler) نے کہا کہ آبنائے کے ذریعے نقل و حرکت صرف مخصوص راستوں تک ہی محدود ہے اور اس کے لیے ایران کی منظوری درکار ہے۔
وہیں اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی "مکمل طور پر جاری رہے گی" جب تک کہ تہران امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سمیت سبھی ایشوز پر کسی معاہدے تک نہیں پہنچ جاتا۔
امریکی ناکہ بندی پر ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کی وارننگ
ٹرمپ نے ابتدائی طور پر ایران کی جانب سے ہرمز کو کھولنے کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ آبنائے "مکمل طور پر کھل گیا ہے اور آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔" لیکن چند منٹ بعد، انہوں نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی "اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ 100٪ مکمل نہیں ہو جاتا۔"
وہیں ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی سنیچر کے روز علی الصبح ایکس پر ایک پوسٹ میں وارننگ دی کہ ناکہ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان گذشتہ سنیچر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے اگر ناکہ بندی جاری رہی تو آبنائے "کھلا نہیں رہے گا"۔
نئے مذاکرات جلد ہو سکتے ہیں: ٹرمپ
ٹرمپ نے رواں ہفتے کے شروع میں یہ ناکہ بندی ایران کو آبنائے کو کھولنے پر مجبور کرنے اور اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً سات ہفتوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کی تھی۔
ایران کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کے صدر کے فیصلے کا مقصد تہران پر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ وہیں گذشتہ ہفتے ہونے والی دو ہفتے کی جنگ بندی کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے براہ راست مذاکرات کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ کیونکہ دونوں ممالک تہران کے جوہری پروگرام اور کچھ دیگر نکات پر متفق نہیں ہو سکے۔
دریں اثنا ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں بات چیت کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔انہوں نے نیوز آؤٹ لیٹ ایکسیوس کے ساتھ ایک مختصر ٹیلی فون انٹرویو میں کہا کہ "ایرانی ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید ہفتے کے آخر میں ایک میٹنگ ہوگی۔"
