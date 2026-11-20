ایران نے حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کے امریکی دعووں کو مسترد کر دیا، الزامات کا عراق میں ’تباہ کن ہتھیاروں‘ کے تنازعے سے موازنہ کیا
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عراق جنگ سے متعلق تنازع اور ایران پر لگائے گئے حالیہ الزامات کے درمیان مماثلت ظاہر۔
By ANI
Published : November 20, 2026 at 9:49 AM IST
تہران، ایران: ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق) کو ان امریکی دعووں کی سخت تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ تہران حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ بے بنیاد الزامات کا وہی سلسلہ دہرا رہا ہے جو 2003 میں عراق پر حملے سے قبل اپنایا گیا تھا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، بقائی نے کہا کہ اگرچہ ایران کے خلاف مخصوص الزامات بدل سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کارفرما بیانیہ وہی پرانا ہے۔ انہوں نے اس کا موازنہ ان انٹیلی جنس دعووں سے کیا جو 2003 میں امریکی حکام نے عراق کے مبینہ ’تباہ کن ہتھیاروں‘ (ڈبلیو ایم ڈیز) کے حوالے سے، امریکہ کی قیادت میں ہونے والے حملے سے قبل کیے تھے۔
After the grand narrative of the “Iranian nuclear threat,” U.S. officials are now claiming that there are indications Iran is developing biological or chemical weapons! The allegations keep changing, but the underlying narrative remains disturbingly familiar. Once again, the world is apparently expected to suffer a bout of collective amnesia - much like Dory, the forgetful fish from Finding Nemo. Do American officials really expect the world to forget Colin Powell’s infamous appearance before the UN Security Council in 2003, when he held up a small vial as a visual representation of the alleged threat posed by Iraq’s weapons of mass destruction? That moment has since become an enduring symbol of one of the most consequential intelligence failures and political deceptions in modern history. Unsubstantiated intelligence claims about Iraq’s possession of WMDs were deliberately weaponized to manufacture public support and pave the way for a military invasion. The consequences were catastrophic - not only for the Iraqi people, but for the wider region and, ultimately, for American society itself. And now we find ourselves facing ominous new allegations and a narrative that appears to be following the same fraudulent script. The question is: has the world learned anything from the disastrous lessons of 2003, or are we about to let them deceive the public on a grand scale all over again?— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) November 19, 2026
بقائی نے تبصرہ کیا، ’’ایرانی جوہری خطرے‘ کے بڑے بیانیے کے بعد، اب امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ ایران حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار تیار کر رہا ہے!‘ انہوں نے مزید کہا، ’الزامات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپا بیانیہ بہت جانا پہچانا اور تشویشناک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے ایک بار پھر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جائے ، بالکل ’فائنڈنگ نیمو‘ فلم کی مچھلی ’ڈوری‘ کی طرح، جسے چیزیں فوراً بھول جانے کی عادت تھی۔‘
یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا امریکی حکام توقع رکھتے ہیں کہ عالمی برادری عراق جنگ سے قبل پیش آنے والے واقعات کو بھول جائے گی، بقائی نے 2003 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی جانب سے دی گئی پریزنٹیشن کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، ’کیا امریکی حکام واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا 2003 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کولن پاول کی اس بدنام زمانہ پریزنٹیشن کو بھول جائے گی، جب انہوں نے عراق کے مبینہ تباہ کن ہتھیاروں کے خطرے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی شیشی ہوا میں لہرائی تھی؟‘ بقائی نے اس واقعے کو جدید تاریخ کی سب سے بڑی انٹیلی جنس ناکامیوں اور سیاسی فریب کاریوں میں سے ایک قرار دیا۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار ہونے کے بارے میں ان بے بنیاد انٹیلی جنس دعووں کو جان بوجھ کر استعمال کیا گیا تھا تاکہ فوجی مداخلت کے لیے عوامی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بقائی نے کہا، "عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار ہونے کے بارے میں انٹیلی جنس کے بے بنیاد دعووں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی عوامی حمایت حاصل کرنے اور فوجی حملے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جان بوجھ کر استعمال میں لایا گیا۔ اس کے نتائج تباہ کن رہے، نہ صرف عراقی عوام اور پورے خطے کے لیے، بلکہ بالآخر خود امریکی معاشرے کے لیے بھی۔"
عراق جنگ سے متعلق تنازع اور ایران پر لگائے گئے حالیہ الزامات کے درمیان مماثلت ظاہر کرتے ہوئے، ایرانی ترجمان نے نشاندہی کی کہ یہ نئے دعوے بھی اسی طرح کے "دھوکہ دہی کے انداز" کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "اور اب، ہمارے سامنے نئے خطرناک الزامات اور ایک ایسا بیانیہ ہے جو بظاہر اسی پرانے، جھوٹے اور دھوکہ دہی پر مبنی اسکرپٹ کی پیروی کر رہا ہے۔"
یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا عالمی برادری نے 2003 کے واقعات سے کچھ سیکھا ہے، بقائی نے دنیا پر زور دیا کہ وہ عراق جنگ کے بعد کے حالات پر غور کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے الزامات کو دوبارہ عوامی رائے کو گمراہ کرنے یا اس میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، "سوال یہ ہے کہ، کیا دنیا نے 2003 کے تباہ کن تجربات سے کچھ سیکھا ہے، یا ہم دوبارہ انہیں اس بات کی اجازت دینے جا رہے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر عوام کو گمراہ کریں؟" وہیں، ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ نئے سال کے آغاز کے بعد ہی لیا جائے گا۔
الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، چین سے واپسی کے دوران، ٹرمپ نے 'ایئر فورس ون' سے امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ 'ایکسیوس' سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، "ہم دیکھیں گے کہ سال کے آغاز کے بعد کیا ہوتا ہے۔" امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 'ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن' سربراہی اجلاس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ سہ فریقی ملاقات میں ایران سے متعلق جنگ پر بات چیت کی تھی۔
چینی اور روسی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے، ٹرمپ نے این بی سی کو بتایا، "وہ چاہتے ہیں کہ یہ (جنگ) ختم ہو جائے اور وہ ایران سے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔" تاہم، ٹرمپ نے واضح کیا کہ اس ملاقات کی بنیادی توجہ "زیادہ تر یوکرین" پر تھی۔ اس سے قبل، ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا تھا کہ ایران سے متعلق جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو چین یا روس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے مابین سہ فریقی بات چیت میں مغربی ایشیا اور یوکرین کے تنازعات مرکزی موضوعات رہے۔
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