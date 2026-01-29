ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، کہا۔۔ امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار
ٹرمپ نے کہا، تہران یا تو 'منصفانہ اور مساوی معاہدے' پر بات چیت کے لیے تیار ہو جائے یا امریکی حملے کا سامنا کرے۔
Published : January 29, 2026 at 11:00 AM IST
ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی کے خدشات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ دوسری جانب ایران بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی کے چند گھنٹے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ، ایرانی مسلح افواج امریکہ کے کسی بھی ممکنہ حملے کا فوری اور طاقتور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ کی شام سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی جس میں انھوں نے لکھا، " ہماری پیاری زمین، آسمان اور سمندر کے خلاف کسی بھی جارحیت کا فوری اور طاقتور جواب دینے کے لیے، ہماری بہادر مسلح افواج ٹرگر پر اپنی انگلیوں کے ساتھ تیار ہیں- "
عراقچی نے مزید کہا کہ ایران نے گزشتہ سال جون میں اسرائیلی حملے سے "قیمتی سبق" سیکھا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ 12 روزہ جنگ سے سیکھے گئے قیمتی اسباق نے ہمیں مزید مضبوط، تیز اور بہتر جواب دینے کے قابل بنایا ہے۔
عراقچی کے تبصرے ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملہ کرنے کی دھمکی کے بعد سامنے آئے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک طویل پوسٹ میں کہا کہ "ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ بحری بیڑا "اگر ضرورت پڑی تو تیز رفتاری اور تشدد کے ساتھ اپنے مشن کو تیزی سے پورا کرنے کے لیے تیار، آمادہ اور قابل ہے"۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ "امید ہے کہ ایران جلد ہی 'میز پر آئے گا' اور ایک منصفانہ معاہدے پر بات چیت کرے گا - کوئی جوہری ہتھیار نہیں - ایک ایسا معاہدہ جو تمام فریقوں کے لیے اچھا ہو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے ایک بار پہلے ایران سے کہا تھا، ایک معاہدہ کرو!"
اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ کو فوری جواب دیا کہ "ایران باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اگر دباؤ ڈالا گیا تو وہ اپنا دفاع کرے گا اور ایسا جواب دے گا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں دیا!"
ایران پر ممکنہ امریکی حملے پر مشرق وسطیٰ کو تشویش:
ایرانی حکام نے ملک پر ممکنہ امریکی فوجی حملے کے خطرے کے پیش نظر بدھ کے روز وسیع تر مشرق وسطیٰ سے رابطہ کیا ہے۔
دو ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے عندیہ دیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن امریکہ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن اور کئی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز کو خطے میں منتقل کر دیا ہے، جنہیں سمندر سے حملے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مصر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کے اعلیٰ سفارت کار بدر عبدلطی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مشرق وسطیٰ کے امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف سے الگ الگ بات کی ہے۔ ان کے مطابق بات چیت میں خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے پرامن رہنے پر زور دیا گیا ہے۔
ترک وزیر خارجہ نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے بارے میں عراقچی سے بھی فون پر بات کی۔ ترک حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران میں مداخلت سے عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے یا مہاجرین کی آمد شروع ہو سکتی ہے۔
دریں اثنا، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان سے فون پر کہا کہ مملکت "اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے یا کسی بھی فریق کے حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، چاہے ان کا تعلق کوئی بھی ہو۔" یہ متحدہ عرب امارات کے اسی طرح کے وعدے کی پیروی کرتا ہے۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں ہی امریکی فضائی اثاثوں اور فوجیوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ایرانی حکام نے قطر سے بھی رابطہ کیا ہے، جو مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے کی میزبانی کرتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ، "ہمارا موقف بالکل یہی ہے: فوجی دھمکیوں کے ذریعے سفارت کاری کا اطلاق موثر یا تعمیری نہیں ہو سکتا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو انہیں دھمکیاں، ضرورت سے زیادہ مطالبات اور غیر منطقی مسائل کو اٹھانا چھوڑ دینا چاہیے۔"
ایران میں مظاہرے:
ایران میں تقریباً ایک ماہ سے جاری مظاہروں کے بعد ملک کی کرنسی کی قدر ایک ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس نے خونریز کریک ڈاؤن کو جنم دیا ہے۔
ایرانی کرنسی کے تاجروں کے مطابق، 1.6 ملین ایرانی ریال کی قیمت ایک ڈالر کی ریکارڈ کم ترین سطح پر آگئی ہے۔ معاشی مشکلات نے ایران میں مظاہروں کو جنم دیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے قتل اور ممکنہ اجتماعی سزائے موت کے جواب میں طاقت کا استعمال کریں گے۔ مختلف تنظیموں کے کارکنوں کے مطابق ایران میں جاری مظاہروں میں اب تک کم از کم 6,373 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
( اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
