ایران نے دوسرے دور کے مذاکرات کو مسترد کر دیا، امریکہ پر 'حد سے زیادہ مطالبات' اور 'جنگ بندی کی خلاف ورزی' کا الزام
الجزیرہ کے مطابق ایران نے امن مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت پر رضامندی سے متعلق رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : April 20, 2026 at 8:02 AM IST
الجزیرہ نے ایرانی نیوز ایجنسی ارنا (IRNA) کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ تہران نے "واشنگٹن کے ضرورت سے زیادہ مطالبات، غیر حقیقی توقعات، موقف میں مسلسل تبدیلی، تضادات، اور جاری بحری ناکہ بندی، جسے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھتا ہے" پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ "اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کے بارے میں شائع ہونے والی خبریں درست نہیں ہیں۔" ارنا نے مزید کہا کہ "امریکہ کی طرف سے شائع ہونے والی خبریں ان کا میڈیا گیم ہے اور ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے 'الزام تراشی' کا حصہ ہے۔"
دوسری جانب امریکی توانائی کے سیکریٹری کرس رائٹ نے جاری سفارتی کوششوں کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ "کسی معاہدے سے زیادہ دور نہیں ہے۔" الجزیرہ نے رپورٹ کیا۔
رائٹ نے فاکس نیوز سنڈے کو بتایا کہ "عوام کے بیچ جاری چی میگوئیاں کے باوجود ایرانیوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امریکی ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گا، ایران کا اعلان، بات چیت میں پیشرفت کا بھی کیا اعتراف
انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو "ایک تخلیقی مذاکرات کار" قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ "مختلف طریقوں سے دباؤ کا استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے غیر یقینی صورت حال کو استعمال کرتے ہیں"۔
دریں اثنا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے اتوار کو مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ مصروفیات سے مطلع کیا۔
مزید پڑھیں:
ایران کے ساتھ مذاکرات کےلیے امریکی مذاکرات کار پیر کو پاکستان جائیں گے: ٹرمپ
پاکستان میں امریکہ-ایران مذاکرات کی تیاریاں شروع، اسلام آباد میں جاری گہما گہمی سے مل رہے ہیں اشارے