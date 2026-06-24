ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو تباہ شدہ جوہری پلانٹس کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار
سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد آئے امریکی صدر اور نائب صدر کے بیانات پر ایران نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
Published : June 24, 2026 at 8:24 AM IST
اسلام آباد: امریکہ اور ایران کے درمیان منگل کو اس بات پر تنازع پیدا ہو گیا کہ آیا تہران نے اقوام متحدہ کو اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ جیسے ہی حکام نے ایران میں جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کی، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک الگ منصوبہ سامنے آیا۔
جوہری معائنے پر اختلاف ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایرانی صدر نے پاکستانی ثالثوں اور امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں سے سوئٹزرلینڈ میں بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے۔
ایسے میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے تہران میں صحافیوں کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو گزشتہ سال امریکہ کی طرف سے بمباری کی گئی جوہری سائٹس کا معائنہ کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ انھوں نے اس سے ایک دن پہلے امریکی حملوں میں تباہ شدہ جوہری پلانٹس کے معائنے سے متعلق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے تبصروں کو مسترد کر دیا۔
وہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران معائنے پر رضامند نہیں ہوتا تو وہ تہران کے ساتھ بات چیت فوری طور پر منقطع کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ تباہ شدہ جوہری پلانٹس کے معائنوں کے شروع ہونے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔
اس پورے معاملے پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اپنے ممکنہ کردار پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ ایجنسی 2025 میں اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد سے ایران کے اندر اور باہر رہی ہے، لیکن اسے امریکہ کی طرف سے نشانہ بنائے گئے بم زدہ افزودگی کے مقامات تک رسائی نہیں دی گئی ہے۔
آئی اے ای اے نے کہا ہے کہ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ افزودہ یورینیم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایسا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ایران اس سے ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
امریکہ اور ایران نے گزشتہ ہفتے ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا جس میں تہران سے افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو تلف کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ملک پر امریکی حمایت یافتہ پابندیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر فریق کو وسیع معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے 60 دن کا وقت دیا گیا ہے۔
واضح رہے، امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات مذاکرات میں ایران کے بارہ ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ اثاثے امریکہ اور عالمی برادری کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پر برسوں کی پابندیوں، بینکنگ پابندیوں اور قانونی تنازعات کی وجہ سے ناقابل رسائی ہو گئے تھے۔
سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ سطحی بات چیت میں کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنے کے مقصد سے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمدورفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
وہیں، امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے عبوری معاہدے کے تحت ایرانی کو بین الاقوامی بازار میں تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ لائسنس دو مہینوں کے لیے کارآمد رہے گا۔
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