"امریکیوں کا جنگ کو 'ناں'"، امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج پر ایران کا ردعمل
وسط مدتی انتخابات میں رپبلکن کو ملی کراری شکست پر ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 2:33 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، محمد باقر قالیباف نے امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی عوام جنگ نہیں چاہتے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں قالیباف نے لکھا، "چاہے اس کی وجہ ضمیر کی آواز ہو یا بڑھتے ہوئے اخراجاتِ زندگی کی فکر، امریکی عوام نے جنگ کو 'ناں' کہا ہے—ایک ایسا موقف جس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اگر امریکی حکومت اپنے ہی عوام کی خواہش کے برعکس، بین الاقوامی آقاؤں یا بلیک میل کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی ہے، تو اسے جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس 'ناں' کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔"
Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026
یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب تین نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج ڈیموکریٹس کے حق میں رہے ہیں اور ڈیموکریٹس امریکی کانگریس کا کنٹرول سنبھال کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے سینیٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرلی ہے اور ایوانِ نمائندگان (ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز) کی کئی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ اہم سیاسی تبدیلی ایک انتہائی سخت مقابلے والے انتخابی عمل کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں معاشی خدشات اور خارجہ پالیسی سے متعلق تنازعات، خاص طور پر ایران کے ساتھ جاری فوجی کشیدگی ووٹرز کے لیے کلیدی مسائل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔
ان انتخابات میں، جن میں ایوانِ نمائندگان کی تمام 435 اور سینیٹ کی 35 نشستیں شامل تھیں، واشنگٹن میں طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی قانون سازی کی اکثریت کمزور پڑ گئی ہے، جس سے صدر کی بقیہ مدت کے دوران اہم سیاسی تعطل پیدا ہونے کا امکان ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی نے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ، ایران کا معاملہ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی ہار کی ایک اہم وجہ بن گیا۔ فاکس نیوز کے ساتھ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، "میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی اس کی ایک وجہ تھی، لیکن ساتھ ہی، لوگوں نے ایران کے حوالے سے میرے اٹھائے گئے اقدامات کی اہمیت کو بھی سمجھا۔" انہوں نے اشارہ دیا کہ شاید ووٹرز قلیل مدتی نتائج، جیسے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ان کی کابینہ میں تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے۔
فاکس نیوز کے مطابق، چار اہم گروہوں نے خود کو ریپبلکن پارٹی سے دور کر لیا ہے۔ نوجوان، آزاد خیال، دیہی علاقوں کے رہائشی اور ہسپانوی نژاد ووٹرز بڑی تعداد میں ریپبلکن پارٹی کے خلاف ہو گئے ، جس کی وجوہات میں ایران کے ساتھ جنگ اور ٹیرف کا نفاذ شامل ہیں۔ نتیجتاً، ڈیموکریٹس نے ان علاقوں میں بھی کامیابی حاصل کی جنہیں ریپبلکن پارٹی کے مضبوط قلعے سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے جنوبی کیرولائنا اور ٹیکساس میں سینیٹ کی نشستیں جیت لیں۔ ٹیکساس ایک ایسی ریاست ہے جہاں ڈیموکریٹس 1994 کے بعد سے نہیں جیتے تھے. اس "بلیو ویو" (ڈیموکریٹک لہر) کے نتیجے میں کنساس میں بھی سینیٹ کی نشست پر کامیابی ملی، جس سے اس ریاست میں ریپبلکن پارٹی کی تقریباً 100 سالہ بالادستی کا خاتمہ ہو گیا۔
چونکہ ڈیموکریٹس اب امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول سنبھالنے کی پوزیشن میں ہیں، اس لیے ریپبلکن پارٹی کو انتخابی میدان میں ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسط مدتی انتخابات میں کامیابی پر اپوزیشن جماعت کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، اگرچہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو نقصان اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ وہ خود انتخابی بیلٹ پر موجود نہیں تھے۔ ریپبلکن پارٹی کی شکست کی وجوہات پر گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ اگر وہ خود انتخابی دوڑ میں شامل ہوتے، تو پارٹی کی کارکردگی کہیں بہتر ہوتی۔
جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نتائج سے مایوس ہیں، تو صدر نے کہا کہ انہوں نے ریپبلکن امیدواروں کی مدد کے لیے نمایاں کوششیں کی تھیں۔ ٹرمپ نے سی بی ایس نیوز کو بتایا، "میں نے لوگوں کو جیتنے میں مدد دینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جیت سکے۔" انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے "اپنی پوری کوشش کی" اور "کوئی کسر نہیں چھوڑی۔"
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