ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود مظاہرے جاری، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین کا مشترکہ بیان
آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپی یونین نے مشترکہ بیان میں ایران کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیاکہ وہ "ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال بند کرے"۔
Published : January 10, 2026 at 11:20 AM IST
پیرس: ایران میں حکومت کی سختی کے باوجود مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعہ کو بھی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ سکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مظاہروں پر روک تھام کے لیے انٹرنیٹ کی بندش بھی برقرار ہے۔
1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران پر حکمرانی کرنے والے مذہبی نظام کے خاتمے کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کے ساتھ، اشیائے روزمرہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف یہ احتجاجی تحریک 13 دنوں سے تقریباً پورے ایران میں جاری ہے۔
نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق تہران کے شمالی ضلع سعادت آباد میں لوگوں نے برتن پیٹتے ہوئے ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے خلاف نعرے لگائے، جب کہ گاڑیوں نے مظاہرین کی حمایت میں ہارن بجائے۔
دیگر سوشل میڈیا تصاویر میں تہران میں دیگر جگہوں پر بھی اسی طرح کے مظاہروں کو دکھایا گیا ہے، جب کہ ایران سے باہر فارسی زبان کے ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے شائع ہونے والی ویڈیوز میں مشرقی شہر مشہد، شمال میں تبریز اور مقدس شہر قم میں نئے مظاہروں میں عوام کو بڑی تعداد میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
یہ مظاہرے جمعرات کو ہونے والے بڑے مظاہروں کے بعد ہوئے جو کہ 2022-2023 کے احتجاجی تحریک کے بعد ایران میں سب سے بڑے مظاہرے تھے جو مہسا امینی کی حراست میں موت کے بعد شروع ہوئے، جسے خواتین کے لباس سے متعلق قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
یہ ریلیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں سرکاری حکام نے گذشتہ 24 گھنٹوں کے لیے "ملک بھر میں انٹرنیٹ بند" کرنے کا اعلان کیا ہے۔
دریں اثنا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ "انٹرنیٹ بندش" کا مقصد "بین الاقوامی قانون کے تحت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جرائم کی حد کو چھپانا ہے جو وہ احتجاج کو کچلنے کے لیے کر رہے ہیں"۔
ناروے میں قائم این جی او ایران ہیومن رائٹس نے گذشتہ روز جاری کردہ 45 ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک کم از کم 51 مظاہرین کی موت کا دعویٰ کیا ہے جن میں نو بچے بھی شامل ہیں۔
آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپی یونین کا مشترکہ بیان
Australia, Canada & the EU condemn the killing of protesters, the use of violence, arbitrary arrests and intimidation tactics by the Iranian regime. We commend the bravery of the Iranian people and call on Iran to end the use of excessive and lethal force. https://t.co/S2bQrTaxDc— Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 10, 2026
جمعے کے روز ایک مشترکہ بیان میں آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایرانی حکومت کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ "اپنی سکیورٹی فورسز کی جانب سے ضرورت سے زیادہ اور مہلک طاقت کے استعمال کو فوری طور پر بند کرے"۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ "بہت ساری اموات-- تاحال 40 سے زیادہ جانیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔"
وہیں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے رہنماؤں نے بھی جمعہ کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ایران میں مظاہرین کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے حکام پر زور دیا کہ وہ "تحمل کا مظاہرہ کریں"۔
'امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے'
تین جنوری کے بعد بڑھتے ہوئے مظاہروں پر اپنے پہلے تبصرے میں خامنہ ای نے جمعہ کو مظاہرین کو "توڑ پھوڑ کرنے والا" اور "تخریب کار" قرار دیا۔ خامنہ ای نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی تقریر میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ "ایک ہزار سے زائد ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔" وہ بظاہر اسلامی جمہوریہ کے خلاف اسرائیل کی جون کی جنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس کی امریکہ نے حمایت کی تھی اور وہ بذات خود بھی اس میں شامل ہوا تھا۔
انہوں نے پیشین گوئی کی کہ "مغرور" امریکی رہنما کو 1979 کے انقلاب تک ایران پر حکمرانی کرنے والے سامراجی خاندان کی طرح "اکھاڑ پھینکا" جائے گا۔ "ہر کوئی جانتا ہے کہ ایران کی اسلامی جمہوریہ لاکھوں معزز لوگوں کے خون سے برسراقتدار آئی، یہ تخریب کاروں کے سامنے پیچھے نہیں ہٹے گی۔"
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعہ کو لبنان کے دورے پر واشنگٹن اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ "پرامن احتجاج کو تفرقہ انگیز اور پرتشدد مظاہروں میں تبدیل کرنے" کی کوشش کر رہے ہیں، جسے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے "فریب" قرار دیا۔
انقلاب کی حفاظت 'سرخ لکیر'
سنہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے ذریعے معزول کیے گئے ایران کے شاہ کے بیٹے امریکہ میں مقیم رضا پہلوی نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کریں۔
وہیں عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجی نے خبردار کیا کہ "فساد کرنے والوں" کی سزا "فیصلہ کن، زیادہ سے زیادہ اور بغیر کسی قانونی رعایت کے" ہوگی۔ پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس شاخ، جسے اسلامی جمہوریہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، نے کہا کہ "اس صورت حال کا جاری رہنا ناقابل قبول ہے" اور انقلاب کی حفاظت اس کی "سرخ لکیر" ہے۔
ایرانی نوبل امن انعام یافتہ شیریں عبادی، جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، نے خبردار کیا کہ سیکورٹی فورسز "مواصلاتی بلیک آؤٹ کی آڑ میں قتل عام" کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔
حکومت کی حمایت میں جوابی مظاہرے
دریں اثنا، ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعہ کے روز ایران کے بعض شہروں میں ہزاروں افراد کی جوابی مظاہروں میں شرکت اور حکام کے حق میں نعرے لگانے کی تصاویر بھی نشر کیں۔
