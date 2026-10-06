ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو 'بے معنی' قرار دیا: سرکاری میڈیا
اس سے قبل اتوار کو، ایرانی وزیر خارجہ نے اصرار کیا کہ یہ تنازع فوجی کارروائی سے نہیں بلکہ صرف مذاکرات سے حل ہوگا۔
By AFP
Published : October 6, 2026 at 10:40 AM IST
تہران: سرکاری میڈیا کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پیر کے روز کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات "بے معنی" ہیں اور ان کا نتیجہ صرف نئے حملوں کی صورت میں نکلا ہے، جب کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کی سمت میں مہینوں سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔
سرکاری نیوز ایجنسی 'ارنا' (آئی آر این اے) کے مطابق، صدر پزشکیان نے کہا کہ "اب تک، وہ مذاکرات کے بعد ہم پر تین بار حملہ کر چکے ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ایسے دشمن کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں جو ہر روز قتل، پابندیوں، دباؤ اور دھمکیوں کا سہارا لیتا ہے اور اپنے وعدوں کو توڑتا ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کی اس جنگ کا آغاز فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل نے موجودہ ایرانی حکومت کو ختم کرنے کے عزم کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری تھے۔
جنگ میں شامل فریقین نے جون میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق کیا جس میں تنازع کے مستقل حل کے لیے ایک فریم ورک طے کیا گیا تھا، لیکن آبنائے ہرمز میں جہازرانی پر اختلافات اور حملوں کے باعث امریکہ نے فوجی کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔
تب سے مذاکرات عملی طور پر تعطل کا شکار ہیں، اور حال ہی میں اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حاشیے پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات بھی کسی بڑی پیش رفت میں ناکام رہے۔ واشنگٹن نے حالیہ ہفتوں میں فوجی کارروائیوں کو کم کر کے اقتصادی دباؤ کو ترجیح دی ہے، اور یکم ستمبر کے بعد سے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔
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اس سے قبل اتوار کے روز، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اصرار کیا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکہ کی جنگ فوجی کارروائی سے حل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حملے دوبارہ شروع ہوئے تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ "نہ تو کوئی فوجی حل ہے، اور نہ ہی نئی پابندیوں پر مبنی کوئی حل۔" انہوں نے مزید کہا کہ "صرف انصاف اور شفافیت پر مبنی مذاکرات" ہی اس تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے—ایک ایسا دعویٰ جسے ایران طویل عرصے سے مسترد کرتا رہا ہے۔ حالانکہ جنگ شروع ہونے کے بعد جلد ہی توجہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر مرکوز ہو گئی جس کی بندش نے دنیا بھر کی توانائی کی مارکیٹوں میں ہلچل مچا دی۔ ایران نے جنگ کے آغاز سے ہی اس اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی، اور ان جہازوں کو نشانہ بنایا جو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی اپنی طرف سے جوابی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور اس کی جہازوں پر حملے بھی کیے۔ برطانوی بحری ایجنسی 'یو کے ایم ٹی او' کے مطابق، اتوار کو بھی اس بحری گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کے دوران ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، جب کہ پیر کے روز ایرانی افواج کی جانب سے حملے کی دھمکی کے بعد ایک اور جہاز واپس مڑ گیا۔
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