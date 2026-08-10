ایرانی صدر کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات
خامنہ ای کے دفتر نےکہا کہ دونوں رہنماؤں نے ملک کےمسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں "موجودہ فوجی صورتحال اور امکانات" شامل ہیں۔
By AFP
Published : August 10, 2026 at 8:28 AM IST
تہران: ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے حال ہی میں سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی۔ خامنہ ای کے دفتر نے اتوار کو یہ جانکاری دی۔ مجتبیٰ خامنی ای مشرق وسطیٰ جنگ کے اوائل میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے عوام میں ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں۔
سپریم لیڈر کے دفتر نے ملاقات کی تاریخ بتائے بغیر ایک بیان میں کہا، "ڈاکٹر مسعود پیزشکیان نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی اور صدارت کے تیسرے سال کے آغاز میں ان سے بات کی۔"
جولائی 2024 میں عہدہ سنبھالنے والے پیزشکیان نے مئی کے اوائل میں کہا تھا کہ انہوں نے خامنہ ای سے ملاقات کی ہے، تاہم انھوں نے تاریخ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دوران سپریم لیڈر کے دفتر نے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا۔
ایرانی صدر نے بدھ کے روز کہا تھا کہ خامنہ ای کے ساتھ رابطہ "اس وقت بہت مشکل" ہے۔ واضح رہے، سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ کے قتل کے دوران مبینہ طور پر حملوں میں زخمی ہو گئے تھے۔
خامنہ ای کے دفتر نے کہا کہ دونوں (پیزشکیان اور مجتبیٰ خامنہ ای) نے "موجودہ فوجی صورتحال اور مستقبل کے امکانات" سمیت ملک کے مسائل پر تفصیلی بات چیت کی۔
ایران فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، لیکن ایک ابتدائی معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ سفارت کار نے کہا ہے کہ اب بات چیت صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے تک محدود ہے۔
اتوار کو تسنیم خبر رساں ادارے نے پاسداران انقلاب کے ایک جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خامنہ ای کو لوگوں کے درمیان اور ملاقاتوں کے دوران دکھائے جانے والی تصاویر کو "مستقبل میں شائع کیا جائے گا"، حالانکہ جنرل نے اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی۔
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