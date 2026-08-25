تہران میں عاصم منیر کی قالیباف سے ملاقات، امریکہ پر مفاہمتی یادداشت توڑنے کا لگایا الزام
امریکہ نے اپنے وعدوں کو توڑ کر خطے میں استحکام قائم ہونے سے روکا اور اس ملک میں بداعتمادی کی وجہ پیدا کی ہے: قالیباف
Published : August 25, 2026 at 8:13 AM IST
تہران، ایران: ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پیر کو تہران میں پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے امریکہ پر کڑی تنقید کی کیونکہ اس نے جون میں ہونے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت (MoU) کے تحت کیے گئے وعدوں کو بار بار توڑا ہے۔
یہ معاہدہ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کو ختم کرنے اور تکنیکی بات چیت کے لیے راستے ہموار کرنے (جس میں آبنائے ہرمز اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت بھی شامل تھی) کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کر مفاہمتی یادداشت کو لاگو کرنے میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کے 'متعدد معاملات' کا جائزہ لیا۔
یہ معاہدہ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کو ختم کرنے اور تکنیکی بات چیت کے لیے راستے ہموار کرنے (جس میں آبنائے ہرمز اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت بھی شامل تھی) کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کر مفاہمتی یادداشت کو لاگو کرنے میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کے 'متعدد معاملات' کا جائزہ لیا۔
بیان کے مطابق قالیباف نے کہا، 'توجہ دلاؤ یادداشت (ایم او یو) میں دونوں فریقین کے وعدے واضح ہیں، اور امریکہ نے ہی اپنے وعدوں کو توڑ کر خطے میں استحکام قائم ہونے سے روکا اور اس ملک میں عدم اعتماد کی ایک اور وجہ پیدا کی۔' ایرانی عہدیدار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تہران مفاہمت کی یادداشت کو نافذ کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا اور کہا کہ ایران پر بیرونی دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا، 'ہم مفاہمت کی یادداشت (MoU) کی شرائط کو نافذ کرنے کی سمت میں کام کر رہے ہیں اور امریکہ کو ہی اس معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔' بیان کے مطابق ملاقات کے دوران منیر نے یہ بھی کہا کہ وہ خطے میں استحکام لانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔
منیر ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے پیر کے روز تہران پہنچے۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھی ہوئی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان کھینچ تان جاری ہے۔ ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پہلے منیر کے دورے کو ایران اور پاکستان کے درمیان 'بہت اچھے اور خاص تعلقات' کے دائرے میں بتایا تھا۔
جنرل عاصم منیر کی آمد سے قبل ایک پریس بریفنگ میں اسماعیل بقائی نے کہا، 'ایران اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات سچ مچ اپنے بہترین دور سے گزر رہے ہیں، اور دونوں فریق تمام شعبوں میں ان تعلقات کو روز بہ روز بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔' پاکستان نے پہلے بھی مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازع کے درمیان واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں جون میں ایک عبوری معاہدے کی کوشش بھی شامل تھی، جو بعد میں ناکام ہو گئی۔
جب پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف منیر کا دورہ عمان کے وزیرِ خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی کے دورہ تہران سے جڑا ہے، تو بقائی نے کہا کہ دونوں دوروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ محض ایک ہی وقت پر ہو رہے ہیں۔ بقائی نے کہا، 'عمان کے دورے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بس وقت کے حساب سے تقریباً ایک ہی وقت پر ہو رہا ہے۔'
البوسعیدی منگل کو ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تہران جانے والے ہیں۔ اس بات چیت میں دوطرفہ تعلقات، علاقائی سیکیورٹی اور آبنائے ہرمز و بحری ٹریفک سے جڑے مسائل پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ جنرل منیر کا دورہ تہران پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے 7 اگست کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت، تینوں دستخط کنندہ ممالک میں سے کسی ایک پر بھی مسلح حملے کو تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔