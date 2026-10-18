ایرانی پارلیمنٹ نے مہرداد اخلاقی کو ملک کا نیا وزیر دفاع بنانے کی منظوری دے دی
امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازعہ کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد اخلاقی، جاں بحق ہونے والے پیشرو کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
Published : October 18, 2026 at 4:58 PM IST
تہران : ایرانی قانون سازوں نے اتوار کے روز مہرداد اخلاقی کو ملک کا نیا وزیر دفاع منظور کر لیا ہے۔ وہ اپنے پیشرو کی جگہ یہ منصب سنبھالیں گے، جو امریکہ کے ساتھ جنگ کے پہلے دن مارے گئے تھے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق "مجلس شورائے اسلامی (ایرانی پارلیمنٹ) کے ارکان نے آج وزارت دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹکس کے نامزد امیدوار مہرداد اخلاقی کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔" یہ فیصلہ اس تنازعے کا سبب بننے والے ابتدائی امریکی و اسرائیلی حملوں کے تقریباً آٹھ ماہ بعد سامنے آیا ہے۔
ایران کی پارلیمنٹ نے اتوار کے روز مہرداد اخلاقی کو باضابطہ طور پر ملک کا نیا وزیرِ دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹکس کا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مہرداد اخلاقی اس اہم اور حساس عہدے پر اپنے پیشرو کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جو امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والے حالیہ تنازع کے پہلے ہی روز جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق، ملک کے قانون ساز ادارے "مجلسِ شورائے اسلامی" نے ایک اہم اجلاس میں نامزد امیدوار مہرداد اخلاقی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔
پارلیمانی ارکان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد اب وہ باضابطہ طور پر ایران کی وزارتِ دفاع اور مسلح افواج کے لاجسٹک امور کے نگراں بن گئے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے نے رپورٹ میں واضح کیاکہ "مجلسِ شورائے اسلامی کے اراکین نے آج وزارتِ دفاع اور مسلح افواج کی لاجسٹکس کے لیے نامزد مہرداد اخلاقی کے حق میں اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔" یہ اہم پیش رفت ایک ایسے نازک موڑ پر سامنے آئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں کے بعد خطے میں شروع ہونے والی جنگ اور شدید کشیدگی کو تقریباً آٹھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
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اس تنازع کے ابتدائی مرحلے ہی میں سابق ایرانی وزیرِ دفاع ایک حملے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے باعث یہ کلیدی منصب مستقل قیادت کا منتظر تھا۔ دفاعی و تزویراتی (اسٹریٹجک) ماہرین کے مطابق، موجودہ جنگی حالات اور خطے میں جاری محاذ آرائی کے پیش نظر مہرداد اخلاقی کی تعیناتی ایران کے لیے غیر معمولی نوعیت کی حامل ہے۔ بطور وزیرِ دفاع ان کی اولین ذمہ داریوں میں ایرانی مسلح افواج کے لاجسٹک ڈھانچے کو ازسرنو متحرک کرنا، دفاعی سپلائی چین کو مستحکم رکھنا اور جاری بحران کے دوران ملکی دفاعی حکمت عملی کو منظم کرنا شامل ہوگا۔