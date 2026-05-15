ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا ذمہ دار نہیں، لاوروف
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
Published : May 15, 2026 at 9:02 PM IST
نئی دہلی: روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے خلیجی خطے میں جاری سمندری بحران پر ایک سخت تبصرہ کیا، جو ایران اور امریکی-اسرائیلی اتحادی افواج کے درمیان لڑائی اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر سرحدی خدشات کے باعث پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورت حال 28 فروری کو واشنگٹن اور تل ابیب کے بلا اشتعال حملے کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کے لئے ایران ذمہ دار نہیں ہے۔
برکس خارجہ امور کے اجلاس کے بعد ہندوستان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لاوروف نے کہا کہ امریکی اسرائیلی افواج کے ایران پر حملے سے پہلے ہی آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری سفر کو یقینی بنایا گیا تھا، اور زور دے کر کہا کہ تہران خلیج فارس کے خطے میں موجودہ عدم استحکام کا ذمہ دار نہیں ہے۔
‘Before February 28, before the start of this aggression, there was no problem with the Strait of Hormuz,’ Lavrov noted.
انہوں نے کہا ہمیں ہر تنازع کے پیچھے اصل وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے: ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا بلا اشتعال حملہ اور اب ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران اور باقی سب آبنائے ہرمز کو کھول دیں۔"
میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 28 فروری سے پہلے، یہ حملہ شروع ہونے سے پہلے، آبنائے ہرمز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نیویگیشن کو یقینی بنایا گیا، محفوظ نیویگیشن کو 100 فیصد یقینی بنایا گیا۔
لاوروف نے کہا لہٰذا جب یہ حملہ ایران کے خلاف کیا گیا تو اس کا مقصد واضح تھا۔ تاریخ کے ایک ایسے دور کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جب ایران نے اپنے پڑوسیوں میں خوف اور دہشت پھیلا رکھی تھی۔ لیکن ایران وہ ملک نہیں ہے جس نے آبنائے ہرمز کو روکا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایران وہ ملک نہیں تھا جس نے خلیج فارس کے ممالک اور دیگر پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات میں یہ مسئلہ پیدا کیا تھا۔
روسی وزیر خارجہ نے خلیج فارس میں علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کے لیے ماسکو کی دیرینہ تجویز پر بھی زور دیا جس میں ایران، عرب بادشاہتوں، عرب ممالک کی لیگ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان شامل ہیں۔
لاوروف نے کہا کیونکہ جب عرب ممالک اور ایران ایک دوسرے کے خلاف تھے، تو یہ معمول کی بات نہیں تھی۔ اس سے صرف ان کے ملکوں کے لوگوں کو نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے برسوں سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت اور علاقائی تعاون کو فروغ دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چین نے بھی اسی طرح کے اقدام کی تجویز پیش کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ تہران ایسی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ لاوروف نے زور دے کر کہا کہ موجودہ ترجیح جاری تنازعات کو ختم کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جنگ بندی ایک پائیدار معاہدے میں بدل جائے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ جنگ بندی کسی بھی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے حتمی معاہدہ بن جائے۔
بڑے علاقائی فریم ورک کے بارے میں، لاوروف نے کہا کہ برکس ایک گروپ کے طور پر اس طرح کے مذاکرات میں براہ راست ثالثی نہیں کر سکتا، لیکن انفرادی رکن ممالک آبنائے ہرمز میں استحکام اور بلا روک ٹوک نیویگیشن کو یقینی بنانے میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔
لاوروف نے ایران اور امریکہ کے درمیان فوری مسائل پر بات چیت کی سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے کردار کو نوٹ کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان خطے میں طویل مدتی عدم استحکام کو روکنے کے لیے وسیع تر اسٹریٹجک مصروفیات میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مسائل کے حل کے لیے بات چیت شروع کرنے میں مدد کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا اگر وہ ایران اور اس کے عرب دوستوں کے درمیان ایک طویل المدتی ثالث چاہتے ہیں، تو ہندوستان اپنے وسیع اسٹریٹجک تجربے کے پیش نظر یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔
لاوروف کے تبصرے، برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد، اس وقت آئے جب وزیر اعظم نریندر مودی یو اے ای میں تھے۔ روسی سفارت کار کا یہ دورہ ایران تنازعہ پر بڑھتی ہوئی عالمی تشویش اور روسی اور ایرانی تیل پر امریکی پابندیوں کی چھوٹ کی میعاد ختم ہونے کے درمیان ہوا ہے۔
پریس بریفنگ میں لاوروف نے مزید کہا کہ ہندوستان، جو اس وقت برکس کا سربراہ ہے اور علاقائی استحکام میں براہ راست دلچسپی رکھنے والا توانائی کا ایک بڑا صارف ہے، بات چیت کے لیے اہم اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔