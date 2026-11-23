ایران کو 'نہ جنگ اور نہ امن' کی کیفیت ختم کرنے کے لیے عملی لائحۂ عمل کی ضرورت ہے: باقر قالیباف
ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر نے کہا، ایران کو ’نہ جنگ، نہ امن‘ کی صورتحال ختم کرنے کےلیے ’واضح اور قابلِ عمل‘ حکمتِ عملی کی ضرورت ہے۔
By ANI
Published : November 23, 2026 at 8:12 AM IST
تہران، ایران: ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکہ کے ساتھ جاری شدید کشیدگی کے درمیان قومی اتحاد اور پائیدار فوجی دفاعی صلاحیت (ڈیٹرنس) کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ملک میں "نہ جنگ اور نہ امن" کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ایک "واضح اور عملی" لائحہ عمل اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔
سیاسی الزام تراشی سے گریز اور عملی فیصلوں کی ضرورت
ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی (پارلیمنٹ) کی کوآرڈینیشن کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد باقر قالیباف نے کہا کہ موجودہ حساس صورتحال کو محض سیاسی بحث و مباحثے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم لیڈر کی جانب سے موجودہ حالات کے خاتمے پر دیے گئے زور کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو فرسودہ اور لاحاصل سیاسی بحثوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "نہ جنگ اور نہ امن کی صورتحال کا خاتمہ سیاست کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسرے پر جنگ پسندی یا مفاہمت پسندی (کمزوری دکھانے) کا الزام لگانا اس صورتحال کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ملک کو ایک واضح اور عملی فیصلے اور نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔"
امریکی دباؤ کے مقابلے میں پائیدار دفاعی صلاحیت ہی واحد راستہ
قالیباف نے کہا کہ ایران اپنی مسلح افواج کے جذبۂ قربانی اور کمانڈر انچیف کی "عقل مندی، عزم اور بصیرت" کی بدولت اپنے مخالفین کے خلاف مضبوط دفاعی صلاحیت (ڈیٹرنس) کی پوزیشن تک پہنچا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی عسکری طاقت کے نتیجے میں امریکہ نے اپنی ترجیح تبدیل کرتے ہوئے ایران کی داخلی سلامتی کو متاثر کرنے، شدید معاشی دباؤ ڈالنے اور اندرونی طور پر ملک کو کمزور کر کے گرانے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔
ایرانی اسپیکر نے زور دیتے ہوئے کہا، "دشمن کے اس منصوبے کے مقابلے میں ملک کو مکمل اتحاد، یکجہتی اور پائیدار دفاعی صلاحیت (ڈیٹرنس) کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے ایران اور اس کے عوام سے دشمن کا خطرہ دور کرنا چاہتے ہیں تو پائیدار دفاعی صلاحیت حاصل کرنا ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ اس صلاحیت کے حصول سے ہم نہ صرف خود سے خطرے کو دور کر دیں گے بلکہ سپریم کمانڈر انچیف کے حکم پر بھی عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔"
معاہدہ نہ ہوا تو نئے سال کے بعد حملہ کر سکتے ہیں: ڈونلڈ ٹرمپ
دوسری جانب، امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز (Fox News) کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار (مقامی وقت) کو سخت اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو وہ نئے سال کے بعد ایران کے خلاف فوجی حملے کرنے کی طرف مائل ہیں۔
ایرانی مذاکرات کاروں کو "پیشہ ور ٹیپ ڈانسرز" (ٹال مٹول کرنے والے) قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے تہران کے طرزِ عمل پر شدید تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ کوئی ٹھوس پیش رفت کیے بغیر صرف بات چیت کو طول دے رہے ہیں۔
فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے کہا، "وہ ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب بکواس ہے۔"
واضح رہے کہ یہ بیانات واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آئے ہیں، جہاں صدر ٹرمپ جوہری و علاقائی مذاکرات کے دوران ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط پر بارہا عدم اطمینان کا اظہار کرتے رہے ہیں۔