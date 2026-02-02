ایران کے میزائل امریکی اڈوں کے لیے 'سنگین خطرہ'، خلیجی اتحادیوں کی امریکہ کو وارننگ
امریکا کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس نمایاں فوجی صلاحیت موجود ہے جو امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
Published : February 2, 2026 at 11:30 AM IST
واشنگٹن: خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی میزائل کی صلاحیت مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے لیے ’سنگین خطرہ‘ ہے۔ علاقائی شراکت دار ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج کے ساتھ ایک بڑے تنازعے کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی نے واشنگٹن پوسٹ کی اتوار کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ اس معاملے سے واقف دو مغربی حکام نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے اتحادیوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تہران کے پاس اب بھی اہم فوجی صلاحیتیں موجود ہیں جن میں امریکی اڈوں اور پورے خطے میں فوجیوں کی تعداد جیسے اہداف پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں امریکی اتحادی کے حالیہ جائزے سے پتا چلا ہے کہ گزشتہ جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی میزائل طاقت کو نقصان پہنچانے کے دعووں کے باوجود، پروگرام کے اہم عناصر محفوظ ہیں، اور کچھ صلاحیتیں پہلے ہی بحال کی جا چکی ہیں۔
جائزے کے مطابق ایران کے پاس اب بھی کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، لانچرز اور اس کے میزائل بنانے کے بنیادی ڈھانچے کے کچھ حصے ہیں۔ ایسے نظام جو خلیج فارس میں ایک درجن سے زیادہ امریکی فوجی اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں۔
ان نتائج نے واشنگٹن میں ان خدشات کو مزید ہوا دی ہے کہ اگر تناؤ مزید بڑھتا ہے تو ایران اب بھی مؤثر جوابی حملے کر سکتا ہے۔ ایسے میں خطے میں امریکی شراکت داروں نے کسی بھی فوجی تنازع میں ملوث ہونے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے۔
پریس ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں نے واشنگٹن کو مطلع کیا تھا کہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ خلیجی ممالک کے درمیان ممکنہ تنازعہ میں براہ راست ملوث ہونے کے بارے میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو نمایاں کرتا ہے۔
ایران کی تیاریوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے، امیر موسوی، جو اب عراق میں مقیم سابق ایرانی سفارت کار ہیں، نے پوسٹ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع کے بعد سے، تہران نے میزائل کی پیداوار میں اضافہ کیا ہے اور کئی ناقص لانچنگ سسٹم کی مرمت کی ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لانچروں کو پہاڑی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے انہیں تباہ کرنے کی کوششیں مشکل ہو گئی ہیں۔ موسوی نے کہا، "ایران میں ہزاروں میٹر بلند پہاڑ ہیں۔وہاں تک پہنچنا اور انہیں نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے۔"
ان خدشات کی بازگشت کرتے ہوئے، تھیئر مارشل انسٹی ٹیوٹ کے سابق پینٹاگون اہلکار ڈیوڈ ڈیس روچس نے کہا کہ ایران کے پاس مغربی ایشیا میں سب سے بڑا میزائل اسلحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کے پاس خلیج فارس تعاون کونسل کے تمام ممالک کے مشترکہ انٹرسیپٹر اسٹاک سے زیادہ میزائل ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی فضائی دفاعی نظام ابھی بھی مکمل طور پر مربوط نہیں ہیں اور چند مقامات پر مرکوز ہیں، جس سے وہ سنترپتی حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے امریکہ خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے، ایران کی فوجی پوزیشن امریکی منصوبہ بندی پر تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل ملک کے اندر حالیہ معاشی مظاہروں کے بعد ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی، جس پر تہران کا کہنا تھا کہ غیر ملکی حمایت یافتہ فسادیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔
ان پیش رفتوں کے درمیان رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے پہلے دن میں خبردار کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی جانے والی کوئی بھی جنگ لامحالہ علاقائی تنازعے کی شکل اختیار کر لے گی۔
اس کے علاوہ، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ہفتے کے روز کہا کہ بڑھتی ہوئی بیان بازی اور فوجی تصادم کے خطرے کے باوجود، تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک کے قیام کی جانب پیش رفت ہوئی ہے، جو مسلسل کشیدگی کے باوجود ابتدائی سفارتی تحریک کا اشارہ ہے۔
مزید پڑھیں: تہران کی 'علاقائی جنگ' کی دھمکی کے بعد ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے پر امید
دریں اثنا، سیکورٹی کی صورت حال بدستور نازک ہے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ "علاقائی سلامتی" کے اقدامات کے تحت مغربی ایشیا میں جنگی جہاز، لڑاکا طیارے اور اضافی فوجی بھیج رہی ہے۔ ایران نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔