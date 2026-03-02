ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق خامنہ ای کی اہلیہ انتقال کر گئیں، اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کے بعد زیر علاج تھیں
سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی اہلیہ منصورہ خوجستہ ہفتے کے روز حملے کے بعد سے کوما میں تھیں۔
By PTI
Published : March 2, 2026 at 10:10 PM IST
نئی دہلی: امریکی اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی اہلیہ منصورہ خواستہ باقرزادہ بھی انتقال کرگئیں۔ حملے میں زخمی ہونے کے بعد وہ اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق وہ بھی دوران علاج دم توڑ گئی۔
ایران کی تسنیم خبررساں ادارے کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی اہلیہ بھی امریکی اور اسرائیلی حملے میں زخمی ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ منصورہ پردے کے پیچھے رہیں اور انہیں کبھی کسی سرکاری کردار میں نہیں دیکھا گیا۔
آیت اللہ علی خامنہ ای کی اہلیہ کا نام منصورہ خواستہ باقرزادہ تھا۔ وہ 1947 میں مشہد، ایران میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک مذہبی اور معزز تاجر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد، محمد اسماعیل خوجستہ باقرزادہ، مشہد میں ایک معروف تاجر تھے۔ ان کا خاندان مذہبی اور روایتی اقدار کا حامل تھا۔ انہوں نے 1964 میں خامنہ ای سے شادی کی۔
ایران میں شاہ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے خامنہ ای کو ان کی شادی کے بعد کئی بار قید کیا گیا۔ منصورہ نے اکیلے خاندانی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 1993 میں ایک ایرانی میگزین کے ساتھ انٹرویو میں، انہوں نے خامنہ ای کو ایک اچھے شوہر اور خاندان کا بہت خیال رکھنے والا شخص قرار دیا۔ خامنہ ای اور منصورہ کے کل 6 بچے ہیں: چار بیٹے اور دو بیٹیاں۔
آیت اللہ خامنہ ای اور ان کی اہلیہ کے علاوہ، ان کے خاندان کے چار دیگر افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے، جن میں ایک بیٹی اور ایک پوتا بھی شامل ہیں۔
انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی کے مطابق، وزارت کے ترجمان نے کہا کہ سب سے مہلک حملہ مناب کے شجرہ طیبہ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں ہوا، جہاں 168 طالبات ہلاک اور 95 زخمی ہوئیں۔ اس کے علاوہ تہران میں دو طالب علم اور ابیک، قزوین میں ایک 9 سالہ لڑکا بھی زخمی ہوئے، جبکہ تہران کے دو اضلاع میں الگ الگ واقعات میں تین مزید زخمی ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: کویت میں متعدد امریکی جنگی طیارے گر کر تباہ، کویت کی وزارت دفاع کا بیان
یہ بھی پڑھیں: ایران کے ساتھ تنازعہ کے دوران کئی امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ، تمام پائلٹ محفوظ