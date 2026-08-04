کویت اور عراق میں دھماکوں کی اطلاعات، ہرمز میں بحری جہاز پر حملہ، ٹرمپ نے جاری مذاکرات کو بتایا آخری موقع
رپورٹس کے مطابق کویت میں ایک امریکی فوجی اڈے کو ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے۔ وہیں عراق کے بصرہ میں بھی دھماکوں اطلاعات ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 8:53 AM IST
اطلاعات کے مطابق ایران نے کویت میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کم از کم تین ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔
کویت اور عراق میں حملوں کی اطلاعات
رپورٹس کے مطابق شمالی کویت میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے کو ایرانی ڈرونز نے براہِ راست نشانہ بنایا۔ اس حملے کو ایک ایسے امکانی پیشگی حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کی ایران منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
دریں اثنا عراق کے صوبہ بصرہ میں بھی شدید دھماکوں کی آوازیں سنی جانے کی اطلاعات ہیں، جس کی سرحدیں ایران اور کویت دونوں سے ملتی ہیں۔
ایرانی سرکاری میڈیا نے عرب میڈیا کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ منگل کی صبح کویت میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ تاہم، نقصانات کی تفصیلات یا کسی کے ہلاک و زخمی ہونے کے بارے میں فوری طور پر کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے۔
عمان ساحل پر بحری جہاز پر 'نامعلوم شے' کا حملہ
سمندری تجارتی کارروائیوں سے متعلق برطانوی ادارے نے بتایا کہ عمان کے علاقے الخصب سے تقریباً 20 ناٹیکل میل شمال مشرق میں ایک مال بردار بحری جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
برطانوی سمندری تجارتی کارروائیوں (یو کے ایم ٹی او) نے منگل کے روز بتایا کہ عمان کے علاقے الخصب سے تقریباً 20 ناٹیکل میل شمال مشرق میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ایک نامعلوم شے داغی گئی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں یو کے ایم ٹی او نے بتایا کہ کارگو جہاز کی جانب سے پیغام نشر کیے جانے کے بعد انہیں اس واقعے کے بارے میں ایک ہنگامی کال موصول ہوئی۔ کارگو جہاز نے وی ایچ ایف 16 پر نشر کیا ہے کہ انہیں ایک نامعلوم شے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔" یہ پیش رفت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد سامنے آئی ہے۔
مذاکرات جاری ہیں اور یہ ایک آخری موقع ہے: ٹرمپ
وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہم بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بات چیت ایران کی درخواست پر ہو رہی ہے، جسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور بالخصوص قطر کے علاوہ دیگر ممالک کی بھی حمایت حاصل ہے۔"
ٹرمپ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "یہ ان کے لیے ایک اچھے معاہدے پر دستخط کرنے کا آخری موقع ہے۔" انہوں نے کہا کہ "میرا خیال ہے کہ شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں، لیکن میں حتمی کارروائی (سخت ترین اقدام) سے پہلے انہیں ہر ممکن آخری موقع دینا چاہتا ہوں"۔
آبنائے ہرمز کل تک دوبارہ کھل سکتی ہے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے پہلے مرحلے کے طور پر "کل تک" آبنائے ہرمز کو "مکمل طور پر" دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی توجہ ایران کے "جوہری ہتھیاروں کے خاتمے" پر ہوگی، جب کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں پہلی بار صدارتی ملٹری اسپاؤس کمیشن قائم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے حوالے سے پیش رفت ایک دن کے اندر ہو سکتی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ٹھیک ہے، ہمیں آج یا کل پتہ چل جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرف تیزی سے آگے بڑھے گا۔ یہ بہت پیچیدہ نہیں ہے۔ ہم آبنائے کو کھولنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی اسے لفظی طور پر کل تک کھول دیا جائے۔ مکمل طور پر کھلا ہوا، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بات چیت ایران کے جوہری پروگرام کی طرف بڑھے گی، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تہران کی جوہری صلاحیتوں کا خاتمہ واشنگٹن کا مرکزی ہدف ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر ہم جوہری صلاحیت کے بارے میں بات کریں گے... میرے خیال میں سب سے درست بات یہ ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہونا ہی ہے۔ وہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ لیکن پہلا مرحلہ آبنائے کو کھولنا ہے، دوسرا مرحلہ جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہوگا، اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ لیکن ہم اس پر بہت مضبوطی سے قائم ہیں۔ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اور میں نے اپنا یہ موقف کبھی نہیں بدلا۔"
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