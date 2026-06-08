جنگ کا دوبارہ آغاز: ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیل کی بھی جوابی کارروائی
نازک جنگ بندی کے بعد پہلی بار ایران نے اسرائیل پرحملے کئے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران کے خلاف جوابی کارروائی سے منع کیا تھا۔
Published : June 8, 2026 at 7:02 AM IST
یروشلم: اپریل کے اوائل میں ایک نازک جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ایران نے پہلی بار اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، جس سے ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہونے اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو پیچیدہ بنانے کے امکانات بڑھ گئے۔
اسرائیل نے میزائل حملوں کے جواب میں پیر کی صبح وسطی اور مغربی ایران کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے شروع کر دیے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے حملے کی تصدیق کی، اور ایران نے ممکنہ ردعمل کے لیے اپنی مغربی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ تہران نے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اتوار کے روز بغیر کسی وارننگ کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں لبنان اور ایران کے ساحلوں اور آبنائے ہرمز کے ارد گرد جہازوں پر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "اگر یہ جارحانہ کارروائیاں دہرائی جائیں گی تو ردعمل کا دائرہ وسیع ہوگا اور یہ پورے خطے میں تمام امریکی اور صیہونی اہداف کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔"
ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بج رہے تھے، لاکھوں لوگ پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ اس نے میزائلوں کو روک دیا ہے۔ شمال میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
اسرائیل کے فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے کہا کہ، "ایران نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔
سرکاری میزان نیوز ایجنسی کے مطابق، سول ایوی ایشن اتھارٹی نے کہا کہ تہران کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔
ایران کے سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ ایران کے اسرائیل پر میزائل داغنے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانس، قطر، سعودی عرب، برطانیہ، مصر اور ترکی کے ہم منصبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی چیف سے بھی بات کی۔
جب سے جنگ بندی نافذ ہوئی ہے ایران نے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون داغے ہیں اور کہا ہے کہ وہ وہاں امریکی فوجی موجودگی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوبارہ آغاز کے بعد، عراق کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا کہ ملک کی فضائی حدود 72 گھنٹے کے لیے بند رہے گی اور شام کی ہوابازی اتھارٹی نے 12 گھنٹے کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اسرائیل کا جوابی حملہ:
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے فوری طور پر تفصیل بتائے بغیر اصفہان، تبریز اور تہران میں دھماکوں کی آواز سنے جانے کی اطلاع دی۔
ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارد گرد کی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جو ملک کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے۔
ان حملوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں میں مزید دباؤ بڑھ گیا ہے۔
ٹرمپ نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے سے منع کیا تھا
اسرائیل کے پبلک براڈکاسٹر کان نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ، وہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کو مزید جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور ٹرمپ نے فنانشل ٹائمز کو بتایا، "میں تمام اتحادیوں کو کال کرتا ہوں۔ وہ (نیتن یاہو) ایسا نہیں کرتا ہے۔"
ایک سینئر امریکی اہلکار نے بتایا کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کو فون کیا تھا کہ وہ ایرانی میزائل حملے کا فوری جواب نہ دیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اہلکار نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو یقین ہے کہ انھوں نے نتن یاہو کو انتظار کرنے پر راضی کر لیا ہے۔
عہدیدار نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے بی بی (نتن یاہو) کو فی الحال روک دیا ہے۔ نتن یاہو کے دفتر سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے فاکس نیوز چینل کے رپورٹر کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل داغنا بند کر دیں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتوار کے اوائل میں اسرائیل کے حملے امریکہ کے ساتھ مربوط نہیں تھے اور "میں اس سے خوش نہیں ہوں۔"
ایران نے خبردار کیا تھا کہ بیروت پر حملہ پورے مشرق وسطیٰ میں مکمل جنگ کی تجدید کرے گا، یہاں تک کہ پاکستان اور دیگر ثالث تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے میزائل لانچ ہونے سے کچھ دیر پہلے ایکس پر پوسٹ کیا تھا، "مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج چوکس اور تیار ہیں۔"
بیروت پر اسرائیل کا حملہ لبنانی اور اسرائیلی حکومتوں نے امریکی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی پر رضامندی کے چند دن بعد کیا، حالانکہ حزب اللہ نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا تھا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ رہائشی عمارت پر حملے میں دو افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے۔
اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ "فوج پورے لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے گی۔"
لبنان پر حملے بند ہوں: ایران
حزب اللہ کے تعاقب میں لبنان میں اسرائیل کے حملوں اور زمینی حملے، اور مسلح گروپ کو غیر مسلح کرنے کی مزاحمت نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مجموعی معاہدے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔
ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ کا خاتمہ شامل ہونا چاہیے۔
اسرائیل نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ لبنان کے دارالحکومت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملہ کرے گا، لیکن واشنگٹن کے ذریعے فوری مذاکرات اس شرط پر روک دیے گئے کہ حزب اللہ اسرائیل کے سرحدی شہروں کو نشانہ بنانا بند کر دے۔
حزب اللہ، جس نے اتوار کے اوائل میں اسرائیل پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، چاہتی ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات ختم ہوں۔ اس کے بجائے، یہ ایران کے اس موقف کی حمایت کرتا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے میں لبنان کی صورتحال بھی شامل ہے۔
نتن یاہو، جو اس سال کے آخر میں دوبارہ انتخاب کے خواہاں ہیں، ایران اور حزب اللہ دونوں کے خطرے کا جواب دینے کے لیے شدید گھریلو دباؤ کا شکار ہیں، جس نے اسرائیل کی شمالی سرحد کے ساتھ ہزاروں اسرائیلی باشندوں کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔
لیکن ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جنگ دوبارہ شروع ہوتے نہیں دینا چاہتے۔
ایران آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے اور امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی ہوئی ہے، جس سے تیل، قدرتی گیس اور کھاد کی ترسیل متاثر ہوئی ہے اور عالمی معیشت شدید تکلیف میں ہے۔
میزائل لانچ سے پہلے اور بعد میں سفارت کاری جاری تھی
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق، پاکستان کے وزیر داخلہ، محسن نقوی، اتوار کو تہران میں تھے، جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پیغام کے مندرجات پر کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔
28 فروری کو اسرائیل اور امریکی حملوں کے نتیجے میں جنگ شروع ہونے کے بعد خامنہ ای کو ان کے والد کی ہلاکت کے بعد اسلامی جمہوریہ کا سپریم لیڈر نامزد کرنے کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا۔
پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ اسلام آباد، قطر، ترکی اور مصر سمیت علاقائی ممالک کی حمایت سے اختلافات کو ختم کرنے میں مدد کے لیے کام کر رہا ہے۔
مصری وزارت خارجہ نے تفصیلات کے بغیر کہا کہ قاہرہ میں مصری اور قطری وزرائے خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے "مجوزہ عناصر" پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
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