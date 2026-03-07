ایران جنگ سے پاکستان کو پہلا معاشی جھٹکا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا
وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق پاکستان آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی سپلائی پر منحصر ہے، جسے ایران نے بند کر دیاہے۔
By PTI
Published : March 7, 2026 at 1:47 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کو ایران جنگ کے بعد پہلا معاشی جھٹکا لگا ہے۔ حکومت پاکستان نے راتوں رات ایک فیصلے میں پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 55 روپے کا اضافہ کردیا، جو کہ اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہے۔
آدھی رات سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس تسلی کے ساتھ اضافے کا اعلان کیا کہ ملک کے پاس پیٹرولیم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔
اضافے کے نتیجے میں، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ایکس ڈپو قیمت آنے والے ہفتے کے لیے 335.86 پاکستانی روپیہ فی لیٹر مقرر کی گئی تھی، جو 280.86 پاکستانی روپیہ فی لیٹر سے تقریباً 20 فیصد زیادہ ہے۔ اسی طرح، پیٹرول کی ایکس ڈپو قیمت 266.17 پاکستانی روپیہ فی لیٹر سے 321.17 روپے فی لیٹر کر دی گئی، جو تقریباً 17 فیصد اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ملک نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات نے پورے خطے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس سے عالمی توانائی کی سپلائی اور قیمتیں متاثر ہوئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "ایک پڑوسی ملک میں شروع ہونے والی آگ پورے خطے میں پھیل چکی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ بحران کب تک جاری رہے گا، اور اس کے خاتمے کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا انحصار آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی سپلائی پر ہے جو کہ جاری تنازعہ سے متاثر ہے۔
وزیر نے کہا کہ حکومت سپلائی سائیڈ کی نگرانی کر رہی ہے اور ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو پاکستانی تیل کے جہاز متبادل راستوں سے آرہے ہیں۔
ملک نے کہا کہ حکومت اب غیر مستحکم بین الاقوامی مارکیٹ کے پیش نظر ہفتہ وار بنیادوں پر پٹرولیم کی قیمتوں کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی بین الاقوامی سطح پر صورتحال بہتر ہوگی ہم اسی رفتار سے قیمتیں کم کریں گے۔
اس سے قبل ڈار نے کہا تھا کہ بحران کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتوں میں 50 سے 70 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، "کئی ممالک میں، قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہم نے ایک متوازن حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔"
وزیر خزانہ اورنگزیب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے پاس اس وقت پیٹرولیم کے "وافر" ذخائر ہیں، اور ملک کی معاشی صورتحال مستحکم ہے۔ تاہم، انہوں نے زور دیا کہ پالیسی ساز چوکس رہیں گے۔
ڈان نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب حکومت نے جمعہ کو ایک مجوزہ قومی ایکشن پلان کو روک دیا جس میں ایندھن کے ممکنہ بحران کے جواب میں گھر سے کام اور فاصلاتی تعلیم کے اقدامات کا تصور کیا گیا تھا، اور اس کے بجائے کم از کم ایک ہفتے تک معمول کی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
قیمتوں میں اضافے سے پہلے، پاکستان کے کئی شہروں کے پیٹرول اسٹیشنوں پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گاڑیاں سستا ایندھن حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹینک بھرنے کے لیے پہنچ رہی تھیں۔ اس سے قبل، ایک مجوزہ قومی ایکشن پلان کو موخر کرنے کا فیصلہ، جس میں گھر سے کام اور فاصلاتی تعلیم کے اقدامات شامل ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پٹرولیم مصنوعات کے ذخائر سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔
میٹنگ سے وابستہ ایک ذریعے نے ڈان کو بتایا، "میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ گھر سے کام کرنے اور فاصلاتی تعلیم کے منصوبے کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے موخر کر دیا جائے کیونکہ پٹرولیم کے موجودہ ذخائر ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔"
ایک دن قبل، حکومت نے اصولی طور پر 8 مارچ سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہفتہ وار نظر ثانی شروع کرنے اور مشرق وسطیٰ کے بحران کی وجہ سے ممکنہ سپلائی میں رکاوٹ کے درمیان ایندھن کے تحفظ کے اقدامات کو نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا تھا۔
