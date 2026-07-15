پاسداران انقلاب کا بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ، ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع
ایران نے کہا کہ اس کی بحریہ اور ایرو اسپیس فورسز نے بحرین میں شیخ عیسی ایئر بیس پر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔
Published : July 15, 2026 at 8:25 AM IST
تہران: ایران کے پاسداران انقلاب نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے اپنے "آپریشن نصر 2" کی تیسری لہر میں بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ یہ حملے تہران پر حالیہ امریکی حملوں کا بدلہ تھا۔
آئی آر جی سی کے ایک بیان اور ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے، اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ (آئی آر آئی بی) کے مطابق، اس آپریشن میں بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر بیک وقت میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔
آئی آر جی سی نے کہا کہ اس کی بحریہ اور ایرو اسپیس فورسز نے بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ہتھیاروں اور آلات کے ذخیرہ کرنے کے شیڈوں کے ساتھ ساتھ امریکی بحری جہازوں اور طیاروں کے پرزوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ اس آپریشن کے دوران کویت میں علی السلم ایئر بیس پر ایم کیو-9 ڈرونز کی تعیناتی کے لیے استعمال ہونے والے ریمپ کو نشانہ بنایا، جس سے کئی ڈرونز تباہ ہو گئے۔
بیان میں کہا گیا کہ "آپریشن نصر 2 کی تیسری لہر میں آئی آر جی سی نیوی اور ایرو اسپیس فورسز کے بہادر جنگجوؤں نے چند گھنٹے قبل بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر بیک وقت میزائل اور ڈرون آپریشن کے دوران دشمن کے جہازوں اور طیاروں کے لیے کئی ہتھیاروں اور پرزوں کو ذخیرہ کرنے والے شیڈ کو تباہ کر دیا۔"
اس میں مزید کہا گیا کہ "انہوں نے کویت میں علی سالم بیس پر دشمن کے ایم کیو-9 ڈرونز کے ریمپ پر بھی حملہ کیا اور کئی ڈرونز کو تباہ کر دیا یا نقصان پہنچایا۔" بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے دن کے اوائل میں کئی ایرانی ساحلی فوجی اڈوں پر امریکی فوجی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ’’جب تک امریکہ کے جرائم جاری رہیں گے، حملہ آوروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور سزائیں جاری رہیں گی، اور اگر یہ حملے دہرائے گئے تو انہیں حیران کرنے والے جواب ملیں گے‘‘۔
اسی کے ساتھ آئی آر جی سی نے متنبہ کیا کہ خطے میں امریکی فوجی کارروائی جاری رکھنے سے توانائی کی برآمدات متاثر ہوں گی۔ بیان کے مطابق "جب تک خطے میں امریکی اثر و رسوخ برقرار رہے گا، اس خطے سے تیل یا گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس طرح کے اقدامات سے آبنائے ہرمز کے کھلنے میں صرف تاخیر ہوگی۔''
ایران پر امریکی حملوں کی ایک اور لہر
اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی کہ امریکی افواج نے 13 جولائی کو مشرقی وقت کے مطابق رات 10:15 بجے ایرانی فوجی ڈھانچے پر مربوط حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کیا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق، یہ حملے سات گھنٹے تک جاری رہے اور میزائل اور ڈرون سائٹس کے ساتھ ساتھ ایرانی ساحلی دفاع اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ اس آپریشن میں ایران کے جنوبی ساحل کے ساتھ بوشہر، چاہ بہار، جسک، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں مخصوص مقامات پر بمباری کی گئی۔
سینٹکام نے کہا کہ ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل لانچنگ انفراسٹرکچر، ڈرون پوزیشنز اور بحری صلاحیتوں کو بے اثر کرنے کے لیے درست طریقے سے گائیڈڈ گولہ بارود تعینات کیا گیا۔ امریکی مشن کا بیان کردہ مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہاز رانی کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی تہران کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کم کرنا ہے۔
امریکہ نے ایران کی دوبارہ بحری ناکہ بندی کر دی
وہیں امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں پر تہران کے حملوں کے جواب میں بدھ کی صبح ایرانی بندرگاہوں پر دوبارہ ناکہ بندی نافذ کر دی ہے، جس سے حالات جنگ کے خاتمے کے لیے ہوئے عبوری معاہدے سے پہلے کے دور میں لوٹ گئے ہیں۔
ایران کی طرف سے پورے مشرق وسطیٰ میں کئی دنوں سے انتقامی حملوں اور دونوں ممالک کے بیچ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے جاری لڑائی سے خطے کو دوبارہ وسیع جنگ کی طرف دھکیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
واضح رہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے اپریل کے وسط میں ایران کی بحری ناکہ بندی کی تھی اور پھر عبوری معاہدے پر دستخط کرنے کے ایک دن بعد اسے جون کے وسط میں اٹھا لیا تھا۔
قابل ذکر ہے آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راہداریوں میں سے ایک ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں جو لڑائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ حالیہ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی ایشیا کا یہ تنازعہ نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ ایران کے اندر امریکی حملوں کے جواب میں تہران خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر براہ راست جوابی حملے انجام دے رہا ہے۔
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