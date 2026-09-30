ایران کا دعویٰ، تنازعہ ختم کرنے کی حالیہ تجویز کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے باضابطہ جواب موصول ہو گیا
ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اسے تنازعہ ختم کرنے کی حالیہ تجویز کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے باضابطہ جواب موصول ہوا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 8:38 PM IST
تہران: ایرانی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ انہیں اسلامی جمہوریہ کی جانب سے سات ماہ سے جاری تنازعہ کے خاتمے کی حالیہ تجویز پر امریکہ کا باضابطہ جواب موصول ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل ہی عوامی سطح پر اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔
حکام نے جواب کی تفصیلات یا یہ نہیں بتایا کہ آیا اسے مسترد کر دیا گیا ہے یا نہیں۔
حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی 'ارنا' کو بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کابینہ کے اجلاس کے دوران امریکہ کی جانب سے موصول جواب سے صدر مسعود پزشکیان کو واقف کرایا۔
ایرانی صدر پزشکیان نے کہا، "ہم اس معاہدے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ایرانی عوام کے حقوق کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔" "اب یہ معاہدہ 'دونوں فریقین کی جیت' کی حکمت عملی پر مبنی ہونا چاہیے۔"
کابینہ کا یہ اجلاس عراقچی کی گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سلسلے میں نیویارک کے دورے سے واپسی کے بعد منعقد ہوا۔ وہاں، عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس کے دوران حکام نے اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ بالواسطہ بات چیت کی اور قطر اور پاکستان کے ثالثوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔
عراقچی نے کابینہ کو اپنے نیویارک کے دورے اور وہاں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کی شرائط بھی شامل تھیں۔ مہاجرانی نے بتایا کہ یہ شرائط ثالثوں کے ذریعے پہنچائی گئی تھیں۔
عراقچی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر آبنائے کو دوبارہ کھولنے کی تجویز دی ہے، بشرطیکہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی ختم کرنے، ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے اور ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں ہٹانے جیسی شرائط پر رضامندی ظاہر کرے۔
ٹرمپ نے فوری طور پر اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران معاہدہ چاہتا ہے کیونکہ اسے "بری طرح شکست ہو رہی ہے،" لیکن اس کی تجویز "قابل قبول نہیں ہوگی۔" ٹرمپ کی جانب سے عوامی سطح پر مسترد کیے جانے کے باوجود، ثالثوں نے جنگ ختم کرنے اور آبنائے کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے کے لیے ایران اور امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھا۔
یہ معلومات ان حکام سے حاصل ہوئیں جو عوامی سطح پر تبصرہ کرنے کے مجاز نہیں تھے اور جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ دریں اثنا، ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ تہران کے خلاف اپنی معاشی مہم کو آگے بڑھا رہی ہے، کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان معاہدے کا امکان تاحال غیر یقینی ہے۔ منگل کے روز، امریکی محکمہ خزانہ نے دنیا بھر میں ان افراد اور کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا جن پر ایران کی عسکری سپلائی چین کو مالی معاونت فراہم کرنے یا اسے سہولت دینے کا الزام ہے۔
امریکی انتظامیہ کا یہ تازہ ترین اقدام اس کی "آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ" مہم کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد ایرانی حکومت کی "اہم معاشی شہ رگ" کو منقطع کرنا ہے، جو پہلے ہی سخت پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔
اب ایران، ہانگ کانگ اور پاکستان میں موجود دس افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کی وزارتِ دفاع کے لیے ہتھیار اور ہتھیاروں کے پرزے حاصل کیے، جبکہ ایران اس دوران امریکہ کے خلاف سات ماہ سے جاری تنازعے میں ملوث رہا ہے۔
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