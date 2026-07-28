ایران: جنوری کے مظاہروں میں چار پولیس اہلکاروں کے قتل پر دو افراد کو پھانسی
ایرانی عدلیہ کے مطابق پھانسی پر چڑھائے گئے افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور چار اہلکاروں کے قتل کا جرم ثابت ہوا تھا۔
Published : July 28, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 2:42 PM IST
تہران: ایران کی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، تہران حکومت نے منگل کے روز دو افراد کو پھانسی دے دی جنہیں جنوری کے احتجاجی مظاہروں کے دوران چار پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کے کیس میں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔
ملک کی عدلیہ سے وابستہ ویب سائٹ 'میزان آن لائن' کی ایک رپورٹ میں ان دو افراد کی شناخت ابوالفضل سپاہی بادجانی اور امیر حسین صفری حسین آبادی کے نام سے کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت تہران سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں واقع وسطی شہر اصفہان میں ایک پولیس اسٹیشن کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔
ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے خلاف جنوری میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیے گئے دسیوں ہزار افراد میں سے پھانسی پر چڑھائے جانے والے یہ حالیہ ترین افراد ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مزید افراد کو بھی سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والے اور جنوری تک جاری رہنے والے ان احتجاجی مظاہروں کے دوران احتجاجیوں کو سکیورٹی فورسز کی جانب سے شدید کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل جولائی میں ایران نے اسی کیس میں دو دیگر افراد کو پھانسی دی تھی۔
ایرانی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق احتجاجی مظاہروں میں 3,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جب کہ انسانی حقوق کے کارکنان اور مغربی ذرائع ابلاغ ان اعداد و شمار پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا تخمینہ ہے کہ ان مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے۔
وہیں ان مظاہروں کے بعد ایران کے خلاف شروع ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں بھی اب تک ہزاروں ایرانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں جن کی تعداد 3,400 سے 6,600 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ وہیں امریکی اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں 18 امریکی فوجی بھی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں جب کہ 624 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق امریکی ہلاکتوں کی اصل تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے۔
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