امریکی ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گا، ایران کا اعلان، بات چیت میں پیشرفت کا بھی کیا اعتراف
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں "پیش رفت" ہوئی ہے،"لیکن کچھ بنیادی نکات باقی ہیں۔"
Published : April 19, 2026 at 10:16 AM IST
تہران: ایران نے ہفتے کے روز ایک مرتبہ پھر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ، آبنائے ہرمز اس وقت تک دوبارہ نہیں کھلے گا جب تک کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر سے اپنی بحری ناکہ بندی ختم نہیں کر دیتا۔ اس کشیدگی کے چلتے اب ایسا معلوم ہورہا ہے کہ، ایران اور امریکہ کے بیچ ایک حتمی امن معاہدہ "بہت دور" ہے۔
ایران نے کہا کہ اسے امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں، اور پاکستانی ثالث براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں "پیش رفت" ہوئی ہے "لیکن بہت سے خلاء ہیں اور کچھ بنیادی نکات باقی ہیں۔"
دو ہفتے کی جنگ بندی بدھ کو ختم ہونے والی ہے، ابھی تک اس میں کسی طرح کی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دوران کہا کہ ایران کے ساتھ "بہت اچھی بات چیت" ہو رہی ہے لیکن انہوں نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کو "بلیک میل" کرنے کی کوشش نہ کرے۔
ایران نے تمام ممالک کے بحری جہازوں کو کیا خبردار:
ایران نے امریکی ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنائے کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ہفتے کی شب کہا کہ "کوئی بھی جہاز خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں اپنے لنگر انداز سے کوئی نقل و حرکت نہ کرے، اور آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنا دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا" اور اسے نشانہ بنایا جائے گا۔
آبنائے ہرمز پر نئے حملوں نے عالمی توانائی کے بحران کو مزید گہرا کرنے اور جنگ کے آٹھویں ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ممالک کو نئے تنازعے کی طرف دھکیلنے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے اس سے قبل کہا تھا کہ "آبنائے ہرمز کا کنٹرول اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا ہے۔۔۔یہ اب سخت انتظام اور مسلح افواج کے کنٹرول میں ہے۔"
برطانوی فوج کے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سنٹر نے بتایا کہ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے ایک ٹینکر پر فائرنگ کی، پراجیکٹائل نامعلوم جہاز کے کنٹینر سے ٹکرا گیا، جس سے کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔
ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے ہندوستان کے پرچم والے دو تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کے "سنگین واقعہ" پر ایران کے سفیر کو طلب کیا۔ اس سے قبل ایران نے ہندوستان جانے والے کئی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے حفاظت کے ساتھ گزرنے دیا تھا۔
ایران کے لیے، آبنائے ہرمز اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، جو عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی طور پر بے چین کررہا ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کی پہلے سے کمزور معیشت مزید کمزور ہورہی ہے۔
ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ "اپنے دشمنوں کو عبرتناک شکست دینے کے لیے تیار ہے۔"
واضح رہے، جمعہ کے روز، ایران نے اسرائیل اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی تھی۔
امریکی اقدامات جنگ بندی کی خلاف ورزی: ایران
ایران کے آبنائے کو کھولنے کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی "مکمل طور پر جاری رہے گی" جب تک کہ تہران امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر لیتا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے ہفتے کے روز بتایا کہ پیر کو ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے امریکی افواج نے ایران کے 23 بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا۔
اس کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔
کونسل نے کہا کہ چونکہ خلیجی علاقے میں امریکی فوجی اڈوں کو زیادہ تر رسد آبنائے کے ذریعے آتی ہے، اس لیے ایران جنگ مکمل طور پر ختم ہونے تک آبنائے کے راستے ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
انقلابی گارڈ بحریہ کے بیان نے بعد میں اشارہ کیا کہ کسی بھی جہاز کو ہر گز ٹرانزٹ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
پاکستان ایک نئے معاہدے کو کامیاب بنانے کی کوشش میں
آبنائے پر نئے سرے سے تعطل پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کہنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ پاکستان اگلے ہفتے کے اوائل میں مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کرے گا۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ ایران کے دوران امریکہ کی جانب سے ’نئی تجاویز‘ پیش کی گئی تھیں اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
لیکن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانی آمنے سامنے مذاکرات کے نئے دور کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ امریکیوں نے ایران پر حاوی رہنے والی شرائط کو ترک نہیں کیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اپنا 970 پاؤنڈ (440 کلوگرام) افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ انھوں نے ٹرمپ کے اس خیال کو "نان اسٹارٹر" قرار دیا۔ خطیب زادہ نے افزودہ یورینیم کے لیے دیگر تجاویز پر توجہ نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ "ہم کسی بھی تشویش کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔"
(اے پی اور اے ایف پی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: