ایران کی تنازع ختم کرنے کے لیے سات روزہ منصوبے کی پیشکش، آبنائے ہرمزکو ودبارہ کھولنا اور امن مذاکرات کی بحالی تجویز میں شامل
عراقچی کے مطابق، نئی تجویز اس مفاہمت نامے سے ملتی جلتی ہے جو رواں سال جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پایا تھا۔
By ANI
Published : September 25, 2026 at 7:41 AM IST
نیویارک: نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے مغربی ایشیا میں تنازعہ ختم کرنے کے لیے سات روزہ منصوبہ پیش کیا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور اس کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جامع مذاکرات کا آغاز کرنا بھی ہے۔
عراقچی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تجویز اس مفاہمت نامے (ایم او یو) سے ملتی جلتی ہے جو رواں سال جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پایا تھا۔
نیویارک ٹائمز نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا، "ہم نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو ایک منصوبہ پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مخصوص شرائط پوری کر لی جائیں تو آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور ساتویں دن کے اختتام پر مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔۔۔ یہ بہتر ہوگا کہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات سے قبل کوئی معاہدہ طے پا جائے۔"
اس سے قبل، جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈفول کے ساتھ ملاقات کے دوران عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سفارت کاری کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی معقول شرائط اور مطالبات سے امریکی فریق کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں سلامتی کی بحالی کے لیے ایران کے خلاف امریکی مداخلت پسندانہ اور جارحانہ اقدامات کا رکنا ضروری ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے سفارت کاری کو آگے بڑھانے کے ایران کے عزم پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائے جانے پر انہوں زور دے کر کہا کہ کوئی بھی فریق مذاکرات میں ایران کے نیک نیتی پر مبنی رویے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ عراقچی نے جرمنی سمیت یورپی ممالک پر بھی تنقید کی کہ وہ بین الاقوامی قانون کی امریکی خلاف ورزیوں اور اس کے دھونس پر مبنی ہتھکنڈوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی پیش رفت پر تہران کے موقف کا خاکہ پیش کیا اور زور دیا کہ اقوام متحدہ پر اعتماد کی بحالی کے لیے تمام ممالک کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور مقاصد کی پاسداری کرنی چاہیے۔
دوسری جانب، فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رواں سال جون میں دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی فریق کو ٹھہرایا۔ انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا، "ہم آپ کے صدر کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ چکے تھے، جس پر دستخط بھی ہو چکے تھے اور ہم اسی کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس معاہدے کا خاکہ بھی طے پا گیا تھا۔ ہم نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا تھا، وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود، کسی بھی قانونی جواز یا ڈھانچے کے بغیر انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہمارے محترم سپریم لیڈر کو قتل کیا۔ انہوں نے ہمارے سائنسدانوں، فوجی کمانڈروں اور حکومت کو نشانہ بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کے بجائے، امریکہ تصادم کا راستہ اختیار کرتا ہے، بمباری کرتا ہے اور ہر راستے کو مسدود کر دیتا ہے۔ ہم تیار ہیں۔"
ایران کے اس بیان نے اب گیند مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ اگرچہ امریکی صدر نے ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ سات ماہ سے جاری تصادم کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے ذریعے طے پانے والا معاہدہ ہی بہترین راستہ ہے۔
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