ایران بے بس ہو کر جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور، ’آپریشن ایپک فیوری‘ میں فیصلہ کن کامیابی: امریکہ کا دعویٰ

امریکی حکام کے مطابق جنگ کے دوران حملوں میں ایران کی میزائل، ڈرون اور دیگر ہتھیار بنانے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 8, 2026 at 6:37 PM IST

حیدرآباد : امریکہ نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ بندی کو اپنی بڑی عسکری کامیابی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا اور اسی مجبوری میں اس نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے پینٹاگون میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران “ذلیل اور مایوس” ہو چکا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسی لیے اس نے دو ہفتوں کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کے تحت ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کے مطابق صرف ایک رات میں 800 فضائی حملے کیے گئے، جن میں ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے اور میزائل پروگرام کو “تقریباً تباہ” کر دیا گیا۔ پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت کو “منظم طریقے سے ختم” کیا گیا، جس کے بعد نئی قیادت نے معاہدے کو ہی بہتر راستہ سمجھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے بعد ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔

امریکی حکام کے مطابق ایران کی میزائل، ڈرون اور دیگر ہتھیار بنانے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز اب کھول دی گئی ہے اور امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی تاکہ ایران جنگ بندی کی پاسداری کرے۔ امریکی جنرل ڈان کین نے کہا کہ امریکہ اپنے فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے، تاہم جنگ بندی صرف عارضی وقفہ ہے اور ضرورت پڑنے پر کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔

یہ جنگ بندی پاکستان کی ثالثی کے بعد طے پائی، جس نے چھ ہفتوں سے جاری جنگ کو وقتی طور پر روک دیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر معاہدہ نہ کیا گیا تو “ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے”۔ تاہم جنگ بندی کے باوجود کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ایران کے لاون جزیرے پر آئل ریفائنری پر حملے کی اطلاعات ہیں، جبکہ خلیجی ممالک کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سعودی عرب میں ڈرون اور میزائل حملوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔

ادھر اسرائیل نے لبنان میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور حزب اللہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے اس نازک جنگ بندی کی پائیداری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔

