ایران کی پی ایم مودی سے دورہ اسرائیل کے دوران مسئلہ فلسطین اٹھانے کی اپیل، بھارت کے ساتھ مضبوط تعلقات کا اعادہ
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے نئی دہلی کو دوست بتاتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایران کے مضبوط اور تاریخی تعلقات کا اعادہ کیا۔
Published : February 26, 2026 at 9:58 AM IST
تہران: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران ہوئی وسیع تباہی اور ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے جاری دورے کے دوران فلسطینیوں کے حقوق کا مسئلہ اٹھائیں۔ واضح رہے کہ پی ایم مودی اسرائیل کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔
عراقچی نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو "نسل کشی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران "نسل کش حکومت" کے ساتھ منسلک ہونے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پی ایم مودی اسرائیل دورے کے دوران فلسطینیوں اور ان کے حق خود ارادیت کے سوال پر بھی بات کریں گے۔
انڈیا ٹوڈے کے ساتھ ایک انٹرویو میں اراغچی نے کہا کہ "بدقسمتی سے وہ اسرائیل ہی ہے جس نے پورے غزہ کو تباہ کر دیا۔ 75 ہزار لوگ مارے گئے، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، جس کی تصدیق تقریباً تمام بین الاقوامی تنظیموں نے کی ہے جو غزہ کے مسئلے سے نمٹ رہی ہیں۔ ستر ہزار افراد کا قتل، یہ ایک نسل کشی ہے۔
اس لیے ظاہر ہے کہ ہم نسل کش حکومت (اسرائیل) ساتھ وابستگی کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔" یہ بھارت میں ہمارے دوستوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم مودی وہاں رہتے ہوئے فلسطینیوں اور ان کے حق خود ارادیت کے سوال بھی بات کر سکتے ہیں۔
عراقچی نے نئی دہلی کو ایک دوست کے طور پر بیان کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایران کے مضبوط اور تاریخی تعلقات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں پر محیط ہیں اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ شراکت داری آگے بڑھے گی۔
انہوں نے کہا کہ "ہمارے ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ بھارت ایران کا دوست ہے، اور ہمارے تعلقات تاریخی ہیں۔ ہم ہمیشہ اچھے دوطرفہ اقتصادی تعلقات، سماجی تعلقات، ثقافتی تعلقات اور سیاسی تعلقات سے مستفید ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح جاری رہے۔ میرا اپنے ہم منصب وزیر خارجہ جے شنکر سے اچھا رابطہ ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، اور ہمارے بہت اچھے ذاتی تعلقات ہیں۔"
"مجھے یقین ہے کہ ایران اور بھارت اپنے اچھے، دوستانہ تعلقات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بھارت ہمارے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلیوں کی طرف سے مزید جرائم اور ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے گا"۔
