امریکہ نے دوبارہ فوجی کارروائی کی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، تنازع کا حل صرف مذاکرات: عراقچی
واضح رہے کہ ایرانی اور امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے یو این جنرل اسمبلی کے حاشیے پر بالواسطہ مذاکرات کیے۔
Published : October 5, 2026 at 7:52 AM IST
تہران: ایران نے اتوار کے روز امریکہ کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازع کو فوجی تصادم کے بجائے "انصاف اور شفافیت" پر مبنی بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غیر ملکی سفیروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف مذاکرات ہی اس تنازع کو ختم کر سکتے ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے فوجی تصادم کا سلسلہ جاری رکھا تو تہران کا ردعمل انتہائی سخت ہوگا۔
نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق انہوں نے کہا کہ "اگر ہمارے دشمنوں نے دوبارہ فوجی تصادم کا راستہ چنا، تو ہمارا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اور ہم اور بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔"
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "اس کا فوجی کارروائی یا پابندیوں سے حل ممکن نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "صرف انصاف اور شفافیت پر مبنی مذاکرات" ہی اس تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔
یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات بظاہر تعطل کا شکار ہیں۔ واشنگٹن نے حالیہ ہفتوں میں شدید بمباری کی مہم کے ذریعے جنگ کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچانے میں ناکامی کے بعد، فوجی کارروائیوں کو کم کر کے ایران کے خلاف معاشی دباؤ بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔
امریکہ اور ایران نے جون میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق کیا تھا جس کا مقصد مستقل حل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا تھا، لیکن یہ معاہدہ ناکام ہو گیا، جس کی بڑی وجہ آبنائے ہرمز پر اختلافات تھے۔ آبنائے ہرمز خلیجی تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں اتوار کو برطانیہ کی ایک بحری ایجنسی نے ایک اور آئل ٹینکر پر نامعلوم میزائل یا گولہ لگنے کی اطلاع دی ہے۔
مزید پڑھیں: امریکہ ایران کے بارے میں فیصلہ کرے گا، چاہے وہ 'راستہ آسان ہو یا مشکل': ٹرمپ
دونوں فریقین نے جون میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق کیا تھا جس میں مستقل حل کے لیے ایک فریم ورک طے کیا گیا تھا، لیکن آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر ایرانی حملوں نے امریکہ کو دوبارہ فوجی کارروائیوں پر مجبور کر دیا۔
ایران جنگ کے آغاز ہی سے اس انتہائی اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ان جہازوں کو نشانہ بناتا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی اپنی جوابی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور اس نے ان جہازوں پر بھی حملے کیے ہیں جن پر اس ناکہ بندی کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔
اتوار کے روز، برطانوی بحری سکیورٹی ایجنسی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر پر "نامعلوم میزائل یا گولہ لگنے کی اطلاع ملی ہے، جس سے انجن روم کو نقصان پہنچا ہے"، تاہم عملے کو محفوظ بتایا گیا ہے اور ماحول پر اس کا کوئی منفی اثر ریکارڈ نہیں کیا گیا۔
ایجنسی نے واقعے کی تاریخ، جہاز کے آغاز یا منزلِ مقصود، یا اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آیا وہ تیل کا ٹینکر تھا یا ایل این جی بردار جہاز۔
ایرانی اور امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حاشیے پر بالواسطہ مذاکرات کیے، جس میں تہران کا کہنا تھا کہ اس نے آبنائے کو دوبارہ کھولنے کے لیے سات شرائط پیش کی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ کو ایران کے ساتھ تعطل جلد ختم ہونے کی امید، کہا۔۔ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے
ایران نے دیگر مطالبات کے ساتھ ساتھ پورے مشرقِ وسطیٰ میں جنگ بندی، بیرون ملک اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی، اپنے تیل کے شعبے پر سے پابندیاں ہٹانے اور امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم، ٹرمپ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، جبکہ مزید مذاکرات یا دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے، دونوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اتوار کے روز امریکہ کی تازہ ترین جوابی تجویز کو "جوہری مسائل سے متعلق ان کی ماضی کی تجاویز کے عین مطابق" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "ہم نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کے مسئلے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے "ایرانی تجارتی بحری آمد و رفت میں رکاوٹوں کا خاتمہ اور پابندیوں کا اٹھایا جانا" ضروری ہے۔
امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے—جس مقصد کے تعاقب سے ایران طویل عرصے سے انکار کرتا آیا ہے—تاہم، آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں شدید ہلچل مچنے کے بعد، جلد ہی ساری توجہ اسے دوبارہ کھولنے پر مرکوز ہو گئی۔
مزید پڑھیں: ٹرمپ کا ایران پر نئے حملوں کا منصوبہ، مشرقِ وسطیٰ میں تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز اور ہزاروں فوجی روانہ
امریکہ نے یکم ستمبر سے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے، لیکن اس نے حال ہی میں خطے میں نئی فوجی صف بندی کی ہے۔ امریکی میڈیا ادارے 'ایکسائیوس' نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن نے سعودی عرب اور قطر میں اضافی پیٹریاٹ میزائل بیٹریاں تعینات کی ہیں تاکہ ممکنہ ایرانی ردعمل سے توانائی کی اہم تنصیبات کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد مل سکے۔
اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کا اسٹرائیک گروپ مشرقِ وسطیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں وہ خطے میں پہلے سے موجود دیگر دو امریکی طیارہ بردار اسٹرائیک گروپس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
ایکسائیوس نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کابینہ کے اعلیٰ ارکان نے جمعہ کے روز ایران میں جاری جنگ کے ساتھ ساتھ یمن کے تنازع پر بھی تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کی، جہاں تہران کی حمایت یافتہ حوثی باغی سرکاری افواج سے لڑ رہے ہیں اور سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
”جس خطے میں ہم تیل فروخت نہیں کر سکتے، وہاں کوئی اور تیل فروخت نہیں کر سکے گا“، ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر قالیباف کی امریکہ کو تنبیہ
ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی زیرِ آب جاسوسی ڈرون قبضے میں لینے کا دعویٰ، امریکہ نے دعوے کو مسترد کر دیا
اگر ایران جوہری مسائل پر آفر کی پیشکش کرتا ہے تو ٹرمپ پابندیوں سے راحت کے لیے تیار ہیں: امریکی حکام