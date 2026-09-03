ایران کا دعویٰ: حالیہ امریکی حملوں میں 18 افراد ہلاک، 108 زخمی، خلیجی ممالک پر تہران کے جوابی حملے
ایران نے اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملہ کیا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : September 3, 2026 at 2:20 PM IST
دبئی: ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق، گذشتہ رات بھر جاری رہنے والی امریکی بمباری، جس میں ایک شادی کی تقریب پر مہلک حملہ بھی شامل تھا، کے بعد ایران نے بدھ کی صبح خلیج میں امریکی اتحادیوں پر جوابی حملے کیے۔
کویت کی وزارتِ دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ ملک میں سائرن بجنے لگے جہاں فضائی دفاعی نظام "ایران کی واضح جارحیت" کے دوران میزائل اور ڈرون حملوں کو روک رہا تھا۔
امریکہ کی جانب سے ہفتے کے آخر میں آبنائے ہرمز کے ایک جزیرے پر ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنانے کے بعد سے لڑائی میں شدت آگئی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا تھا کہ ایران انہیں بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایران نے جواب میں اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے جنہیں فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ایک طرف امریکی فوجی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور واشنگٹن میں سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف پابندیوں اور امریکی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ بدھ کے روز ایرانی کرنسی ایک بار پھر ریکارڈ سطح پر گر گئی، جہاں تہران میں تاجروں نے ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 22 لاکھ ریال کا تبادلہ کیا، جو کہ پچھلے ہفتے کے ریکارڈ سے 10 فیصد زیادہ ہے۔
بین الاقوامی تھنک ٹینک 'کرائسز گروپ' کے سینئر ایرانی تجزیہ کار حمید رضا عزیزی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی فریق مکمل جنگ اور جنگ بندی کے درمیان اس صورت حال کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتا۔
انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ "کسی نہ کسی موڑ پر، کوئی ایک فریق اس چکر کو توڑنے کے لیے کشیدگی کو مزید بڑھانے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے۔ اس طرح دونوں فریق اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی ایک مکمل جنگ۔"
The U.S. Navy continues to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of Sept. 2, U.S. forces have redirected 86 commercial vessels, disabled 3 and boarded 2 to ensure compliance. pic.twitter.com/y5ZbqkvVod— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 2, 2026
ٹرمپ اور یو اے ای کے صدر کا فون پر خطے کے حالات پر تبادلہ خیال
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران، دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین صورت حال پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مابین تعاون اور اپنے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق، اس بات چیت میں باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے "تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں" پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
جنگ کے پہلے چھ ہفتوں کے دوران، ایران نے کسی بھی دوسرے خلیجی ملک کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو اپنی جوابی کارروائیوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنایا، جس کے تحت اس نے 530 سے زائد بیلسٹک میزائل، درجنوں کروز میزائل اور 2,200 ڈرون ان ٹھکانوں پر داغے جنہیں اس نے "امریکی اثاثے" قرار دیا۔
ایران جنگ کی وجہ سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی دشمنی کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں اور طویل مدتی ٹریژری بانڈز کے منافع میں اضافے کے باعث امریکی اسٹاک مارکیٹ مندی کے ساتھ بند ہوئی۔
ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 0.70 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی، جب کہ ایس اینڈ پی 500 0.33 فیصد اور نصدق کمپوزٹ 0.12 فیصد گر گیا۔ مارکیٹ کی ان تازہ ترین اتار چڑھاؤ نے مہنگائی کے بارے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے کیونکہ سرمایہ کار جاری ایران جنگ کے معاشی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
حالیہ کشیدگی ہرمز اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز
بحرین میں 'انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز' کے مڈل ایسٹ آفس کے تجزیہ کار ساشا بروخ مین کا کہنا ہے کہ تشدد میں یہ حالیہ تیزی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب تعطل کی صورت حال تھوڑی بہت امریکہ کے حق میں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ گزشتہ ماہ تیل کی قیمت تقریباً 80 ڈالر فی بیرل پر آگئی تھی اور ایرانی رہنما بڑھتی ہوئی اقتصادی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے۔
بروخ مین نے کہا کہ "امریکہ عالمی تیل کی منڈیوں میں ایک بار پھر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایرانیوں کو اس کے جواب میں دوبارہ عدم تحفظ اور شکوک و شبہات پیدا کرنے پڑے۔"
جب سے ہفتے کے آخر میں دوبارہ لڑائی شروع ہوئی ہے، بین الاقوامی معیار کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر تقریباً 95 ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو جنگ کے نئے آغاز سے اب تک 30 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران امریکہ کی طرف سے اس وقت تک "دباؤ محسوس کرتا رہے گا" جب تک کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے عزائم کو ترک نہیں کر دیتا اور مشرق وسطیٰ میں مسلح گروہوں کی حمایت ختم نہیں کر دیتا۔ دوسری طرف ایران نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے۔
ایرانی ادارے نے 11 مزید بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا
ایران کی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی (پی جی ایس اے) نے ایرانی پروٹوکول کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے مزید 11 بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جس کے بعد اس تزویراتی طور پر اہم آبی گزرگاہ سے روکنے جانے والے جہازوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے۔
The NCV list has been updated on the website. Certain entries on this list have been established through information voluntarily submitted by the public, and the #PGSA wishes to formally acknowledge and thank those who have contributed to this effort.' https://t.co/UTdvWVOOTY— PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) September 2, 2026
ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی جی ایس اے نے کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔
امریکہ ایران پر مزید حملوں کے لیے تیار: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ سے متعلق اپنے تازہ بیان میں کہا کہ امریکی فوج جب بھی چاہے ایران پر مزید حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔
ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "گزشتہ رات یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور ہم جب بھی چاہیں ایسا دوسرا حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔" ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فوج نے "وہ تمام نئے آلات اور تنصیبات تباہ کر دیں جنہیں انہوں نے آبنائے ہرمز کے ساتھ تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی۔"
آبنائے ہرمز کا نام ٹرمپ کے نام پر رکھنے کے منصوبوں کی تردید
جب بدھ کی سہ پہر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی آبنائے ہرمز کا نام تبدیل کر کے اپنے نام پر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ "نہیں، نہیں... یہ بات بس ایسے ہی سامنے آ گئی تھی۔" ٹرمپ نے بدھ کے اوائل میں اس تزویراتی آبی گزرگاہ کا نام تبدیل کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا، جو کہ ان کے اس صدارتی حکم نامے پر دستخط کرنے کے ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد سامنے آیا جس کے تحت کینیڈا کے ساتھ ٹیرف کے تنازعات پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان جھیل اونٹاریو کا نام بدل کر "لیک امریکہ" رکھ دیا گیا۔
امریکی اتحادیوں کا ایرانی حملوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ
اردن پر ہونے والے حملوں کے بعد، امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کویت اور بحرین نے بھی جانکاری دی کہ ان پر ایران کی جانب سے حملے ہوئے ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ایران کی طاقتور سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے حال ہی میں مقرر ہونے والے سربراہ، محسن رضائی نے ایکس پر کہا کہ "آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ میدانِ جنگ، سفارت کاری اور اقتصادی ناکہ بندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی نئی حکمتِ عملی آپ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔"
عراق میں، جہاں ایران کی حمایت یافتہ فورسز سرگرم ہیں، کرد حکام نے بتایا کہ انہوں نے اربیل کے علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے لادے ہوئے 10 ڈرونز کو فضا میں ہی روک کر ناکارہ بنا دیا۔ دوسری جانب ایرانی ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ اربیل میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے بھی کہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اس کے فوجیوں پر دھماکہ خیز مواد سے لادے دو ڈرون فائر کیے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
امریکی سنٹرل کمانڈ (سینٹکام) کا کہنا ہے کہ منگل کے روز کیے جانے والے حملوں کا مرکز ایرانی فوجی اہداف تھے، جن میں فضائی دفاعی تنصیبات، راڈار سسٹم اور بحری اثاثے شامل ہیں۔
سرکاری میڈیا کے مطابق، شادی کی تقریب پر ہونے والے حملے میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق، ایک امریکی حملہ کوہستک میں ایک ایسے گھر پر ہوا جہاں شادی کی تقریب جاری تھی، یہ آبنائے ہرمز کے قریب واقع ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ ہے۔
سرکاری نیوز ایجنسی ارنا اور سرکاری ٹی وی نے بدھ کے روز بتایا کہ چار افراد ہلاک ہوئے — جن میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں، جن کی عمریں چار اور 16 سال تھیں — اور کم از کم 68 افراد زخمی ہوئے۔ حملے کے فوراً بعد، صوبے کے ڈپٹی گورنر احمد نفیسی نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا تھا کہ پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اس تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔
نیم سرکاری نیوز ایجنسی فارس کی جانب سے نشر کی گئی سکیورٹی کیمرے کی فوٹیج کے مطابق، کئی شدید دھماکوں نے کوہستک کو ہلا کر رکھ دیا، اور آگ کے شعلوں نے رات کے آسمان کو روشن کر دیا۔
ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کی جاری کردہ تصاویر میں قریبی قصبے میناب کے ایک اسپتال میں زخمی بچوں کا علاج ہوتے ہوئے دکھایا گیا، جہاں اس جنگ کی شروعات کے پہلے دن ایک امریکی میزائل حملے میں پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 100 سے زائد بچے ہلاک ہو گئے تھے۔
ایرانی ہلالِ احمر کی فوٹیج میں امدادی کارکنوں کو حملے کے بعد ایک تباہ شدہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس فوٹیج میں گھنے آباد مکانات کے ایک محلے میں واقع ایک گھر کی چھت میں بڑا سوراخ دکھائی دیا۔
'میزائل کے ٹکڑے امریکی ہتھیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں'
ایک ہتھیاروں کے ماہر نے خبر رساں ادارے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کو بتایا کہ گولہ بارود کے ٹکڑوں کی تصاویر، جن کے بارے میں ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ملاہی کے گھر پر حملے میں استعمال ہوا تھا، ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک "امریکی ساختہ، فضا سے مار کرنے والا گائیڈڈ ہتھیار" تھا۔
آرمامنٹ ریسرچ سروسز کے ڈائریکٹر این آر جینزن جونز نے ابتدائی طور پر اس ہتھیار کی شناخت سلام-ای آر کروز میزائل کے طور پر کی، جو فضا سے داغے جانے والا ایک ایسا میزائل ہے جسے پرواز کے دوران بھی ایک انسانی آپریٹر کے ذریعے دوبارہ ہدف پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مزید تصاویر کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ جے ایس او ڈبلیو تھا، جو کہ ایک قسم کا گائیڈڈ بم ہے، تاہم انہوں نے سلام-ای آر کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا اور کہا کہ ممکنہ طور پر اس جگہ پر متعدد ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہو۔
امریکی سنٹرل کمانڈ نے تجزیہ کار کے ان نتائج پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اس سے قبل کہا تھا کہ امریکی فوج "ان رپورٹوں سے باخبر ہے، جن کا ماخذ ایرانی سرکاری میڈیا ہے، اور ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔" انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ آیا سینٹکام نے اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کی ہیں یا نہیں۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے ایکس پر کہا کہ "کوئی شک نہ رکھیں: ان جرائم کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔"
ایران نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں اس کی نیم فوجی پاسدارانِ انقلاب (انقلاب گارڈز) کے چار ارکان اور گارڈز کی رضا کار فورس بسیج کے 10 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' نے ملک کے وزیرِ صحت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حملوں کے اس تازہ ترین مرحلے میں مجموعی طور پر 108 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
آبنائے ہرمز کا بیشتر حصہ بدستور بند
گزشتہ ماہ لڑائی میں آنے والے وقفے کے دوران، امریکہ نے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا دیا تھا کیونکہ واشنگٹن آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ جنگ کے آغاز سے ہی روزانہ صرف چند بحری جہاز ہی یہاں سے گزر رہے ہیں اور ایران باقاعدگی سے ان جہازوں پر حملے کر رہا ہے۔
بدھ کے روز، سعودی شپنگ کمپنی بحری نے بتایا کہ پیر کی رات دیر گئے ایک حملے میں دو فلپائنی ملاح ایرانی حملے میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔
جون میں طے پانے والا جنگ بندی کا معاہدہ اسی مہینے کے دوران دونوں طرف سے ہونے والے حملوں کے تبادلے کے باعث تیزی سے ناکام ہو گیا۔ ثالث کا کردار ادا کرنے والا ملک پاکستان مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ دریں اثنا، منگل کی رات دیر گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ "مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ آیا وہ کسی ایسے معاہدے پر دستخط کرتے ہیں جو ان کے لیے بے وقعت ہو۔ مجھے اب ہماری پوزیشن بہت بہتر لگ رہی ہے، جس میں آبنائے ہرمز پر تقریباً مکمل کنٹرول ہے اور ان کی معیشت پوری طرح تباہ ہو رہی ہے۔ وہ صرف ناگزیر نتیجے کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
(ایجنسی ان پٹ میں اضافے کے ساتھ)
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