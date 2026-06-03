ایران کے کویت اور بحرین پر میزائل حملے کے بعد امریکہ کا جوابی حملہ، جزیرہ قشم کو نشانہ بنایا
ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع سے متعلق ثالثوں کے ساتھ بات چیت بند کر دی ہے۔
Published : June 3, 2026 at 7:27 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکی فوج نے منگل کو کہا کہ کویت اور بحرین پر داغے گئے ایرانی میزائل ناکام ہو گئے یا اسے مار گرایا گیا، اور اس کے جواب میں امریکہ نے ایران کی ایک تنصیب پر حملہ کیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ حملے آبنائے ہرمز کے قریب واقع جزیرہ قشم پر ایک ایرانی ملٹری گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن پر کیے گئے، جو کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کا علاقہ ہے۔
امریکہ نے کہا کہ ایران نے کویت اور بحرین کی طرف میزائل داغے تھے لیکن وہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ کویت پر فائر کیے گئے دونوں میزائل راستے میں ہی تباہ ہو گئے، جبکہ امریکی اور بحرین کی افواج نے بحرین کی جانب نشانہ بنائے گئے میزائل کو روک دیا۔
دو نیم سرکاری ایرانی خبر رساں ایجنسیوں کی منگل کو موصولہ اطلاعات کے مطابق، یہ سرگرمی اس وقت ہوئی جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں ثالثوں کے ساتھ بات چیت روک دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت جاری ہے۔
ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والی فارس اور تسنیم نیوز ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق، یہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی ہے جب لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی علیحدہ لیکن متعلقہ لڑائی میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔
ثالثی میں شامل ایک علاقائی اہلکار نے، مذاکرات پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ایران نے منگل کو جنگ بندی میں لبنان کو شامل کرنے کی شرط رکھنے کے بعد مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا ہے۔
دوسری پیش رفت میں، امریکی فوج نے کہا کہ اس نے امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک اور آئل ٹینکر کو روکنے کے لیے ایک میزائل داغا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ ساتواں جہاز تھا جسے فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کے دوران روکا تھا۔
وہیں، ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر ایک معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ نے منگل کو ایران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے اور تین دیگر تبادلوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔
پابندیوں میں ایران کی سب سے بڑی ڈیجیٹل اثاثہ فرم نوبیٹیکس اور اس کے چیئرمین اور شریک بانی امیر حسین راد بھی شامل ہیں۔ ٹریژری کا کہنا ہے کہ نوبیٹیکس نے گزشتہ سال تمام ایرانی ڈیجیٹل اثاثوں کی آمدنی کے 50 فیصد سے زیادہ پر کارروائی کی ہے اور یہ ایران کے وسیع پابندیوں سے بچنے والے نیٹ ورک کی حمایت کرتا ہے۔
ٹریژری نے نوبیٹیکس پر ایران میں امریکی جنگی کارروائیوں کے آغاز کے بعد حکومتی خزانے کو بچانے کے لیے اثاثے اور فنڈز کو ملک سے باہر منتقل کرنے کا الزام لگایا ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پابندیوں سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے اس ماہ ریگن نیشنل اکنامک فورم میں کہا، "ہم نے ان کے کرپٹو کے تقریباً ایک بلین ڈالر ضبط کر لیے ہیں۔"
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