ایران نے بحرین میں امریکی اڈوں کو تیسری مرتبہ نشانہ بنایا
تقریباً دو ماہ کے نسبتاً پرسکون وقفے کے بعد، ایران نےگزشتہ چند دنوں کے دوران بحرین میں امریکی اڈوں پر اپنا تیسرا حملہ کیا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 4:49 PM IST
قاہرہ: منگل کے روز، ایران نے بحرین میں امریکی ریڈار تنصیب پر ڈرون حملہ کیا۔ یہ گزشتہ چند دنوں کے دوران اس چھوٹے جزیرہ نما ملک میں امریکی فوجی تنصیبات پر ایران کی جانب سے کیا جانے والا تیسرا حملہ ہے۔ تقریباً دو ماہ کے پرسکون دور کے بعد، تہران نے اپنے عرب پڑوسیوں پر حملوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔
بحرین نے اطلاع دی ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظاموں نے ایران کی جانب سے کیے گئے ان "خطرناک فضائی حملوں" کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔
یہ حملہ، جمعہ کو ملک میں موجود امریکی 'ابتدائی انتباہی' ریڈار تنصیب اور اتوار کو امریکی ہیلی کاپٹر بیس پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ ایران نے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بظاہر کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حملے، ایرانی مواصلاتی ٹاورز پر امریکی حملوں اور ڈرون کے ذریعے جاری نگرانی کے بعد کیے گئے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں جوابی نوعیت کی تھیں۔
ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ، "ملک کی فضائی حدود میں مسلسل جارحیت، اور ایران کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں کے لیے علاقائی فوجی اڈوں اور تنصیبات کا استعمال، بلا جواب نہیں رہے گا۔"
امریکی فوج نے ان حالیہ حملوں کے حوالے سے تبصرہ کرنے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
ایران کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟
’انٹرنیشنل کرائسز گروپ‘ نامی تھنک ٹینک میں ایرانی امور کے ماہر، حمید رضا عزیزی نے ’ایکس‘ (سابقہ ٹویٹر) پر پوسٹ کیے گئے ایک تجزیے میں نشاندہی کی کہ قطر کی جانب سے ثالثی کی شدید کوششوں کے باوجود، تنازع ختم کرنے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ نتیجتاً، حالیہ فوجی پیش رفت نے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کے امکانات کو مزید کم کر دیا ہے۔عزیزی نے لکھا کہ امریکہ اس وقت اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا ایران کے خلاف بھرپور فوجی حملے کیے جائیں یا پھر ایرانی معیشت کو مزید کمزور کرنے کے لیے موجودہ ناکہ بندی کو مزید سخت کر دیا جائے۔
دوسری جانب، ایرانی رہنما غالباً اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا "ناکہ بندی توڑنے کے لیے کشیدگی میں اضافہ کرنا، ناکہ بندی کو بدستور جاری رہنے دینے کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوگا یا نہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "دوسرے لفظوں میں، جنگ کے دوبارہ چھڑنے کا انحصار اب صرف اس بات پر نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ آیا تہران اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تحمل برتنے کی قیمت، کشیدگی بڑھانے کے خطرات سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔"
ایران کی جانب سے بحرین میں یہ حملہ عین اس وقت ہوا جب امریکی سینٹرل کمانڈ نے خطے میں 'یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ' کیریئر اسٹرائیک گروپ کی آمد کی تصدیق کی۔ اس تعیناتی سے امریکی فوجی موجودگی میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز اور ہزاروں فوجی شامل ہو گئے ہیں۔ تقریباً نو ماہ قبل شروع ہونے والے اس تنازعے میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔
اسرائیل کے 'انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز' کے ایک نئے تجزیے کے مطابق، خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور بحیرہ روم میں اس وقت تعینات امریکی بحری قوت میں 28 فروری کی صورتحال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 28 فروری کو ہی امریکہ و اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ حملے کیے تھے۔ اس تازہ ترین تعیناتی نے امریکہ کی جارحانہ حملے کرنے کی صلاحیت اور میزائل دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔
'روزویلٹ' اب اس بحری بیڑے کا حصہ بن گیا ہے جس میں طیارہ بردار جہاز 'یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش' اور 'یو ایس ایس جارج واشنگٹن' کے ساتھ ساتھ دیگر امریکی بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ ان جہازوں کو ایک ناکہ بندی نافذ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جس کا مقصد خطے میں ایرانی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے کہ آیا تینوں کیریئر اسٹرائیک گروپس علاقے میں موجود رہیں گے یا 'جارج واشنگٹن' کو واپس بلا لیا جائے گا۔ 'جارج واشنگٹن' کو ابتدائی طور پر ایشیا پیسیفک خطے سے یہاں لایا گیا تھا تاکہ 'یو ایس ایس ابراہام لنکن' کو واپس بلایا جا سکے، جو ایک طویل عرصے سے وہاں تعینات تھا۔ 'جارج واشنگٹن' خود بھی اب تقریباً چھ ماہ سے یہاں تعینات ہے۔
ایران کا صبر جواب دے رہا ہے
انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ اور بحرین میں مقیم دفاعی تجزیہ کار ساشا بروچمین کا کہنا ہے کہ بحرین میں امریکہ سے منسلک اثاثوں پر حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اب مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس کی معاشی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
بروچمین نے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کو بتایا، "بحری جہازوں پر فائرنگ سے خوف تو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اسٹریٹجک صورتحال کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تہران جانتا ہے کہ اسے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس ہفتے بحرین میں پیش آنے والے واقعات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ یقیناً معاملے کا اختتام نہیں ہے۔"
ایرانی حکام نے موجودہ صورتحال کو "نہ جنگ، نہ امن" سے تعبیر کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ حالات کی یہ کیفیت ختم ہونی چاہیے۔ تہران نے مذاکرات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر پابندیاں مزید سخت کی گئیں یا اگر ناکہ بندی برقرار رہی تو وہ تنازع کو مزید طور دے سکتا ہے۔
گزشتہ ہفتے 'الجزیرہ' کے ساتھ ایک انٹرویو میں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران امریکہ کی جانب سے "نقصان دہ رویے" کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا مقصد مستقبل کے حملوں کے خلاف ایک "پائیدار ڈیٹرنس" (مؤثر دفاعی رکاوٹ) قائم کرنا ہے۔
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