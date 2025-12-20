ETV Bharat / international

اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایران نے ایک شخص کو پھانسی دے دی

ایران نے اب تک موساد کے ساتھ کام کرنے کے الزام میں کم از کم دس افراد کو پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے۔

اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایران نے ایک شخص کو پھانسی دے دی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 20, 2025 at 4:46 PM IST

تہران: ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی ہے۔ عدلیہ کی پریس ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی ایران اور اسرائیل کے درمیان جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد دی جانے والی تازہ ترین پھانسی ہے۔

اطلاعات کے مطابق عقیل کشورز کو “صہیونی حکومت کے لیے جاسوسی، اس سے رابطے اور تعاون، اور فوجی و سکیورٹی تنصیبات کی تصاویر لینے” کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اس کی سزائے موت سپریم کورٹ سے توثیق کے بعد قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نافذ کی گئی۔

میزان کے مطابق، مذکورہ شخص اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا اور اسے اپریل اور مئی کے درمیان شمال مغربی ایران کے شہر ارومیہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جنگ کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کے شبہ میں گرفتار افراد کے خلاف تیز رفتار مقدمات چلائے جائیں گے۔ اب تک موساد کے لیے کام کرنے کے جرم میں کم از کم 10 افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: ایران نے نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو گرفتار کر لیا، حامیوں کا تشدد کے ساتھ حراست میں لینے کا دعویٰ

ایران، جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، طویل عرصے سے اسرائیل پر الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ اس کی جوہری تنصیبات کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتا ہے اور ایرانی سائنس دانوں کو قتل کراتا ہے۔ اکتوبر میں تہران نے اسرائیل اور امریکا کے لیے جاسوسی کے الزامات سے متعلق قوانین مزید سخت کر دیے تھے، جن کے تحت ایسے افراد کی تمام جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے اور انہیں سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل جاسوسی کے قانون میں کسی مخصوص ملک کا ذکر نہیں تھا اور لازمی طور پر سزائے موت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔

