جنوری میں مظاہروں کے دوران گرفتار تین ایرانیوں کو پھانسی کی سزا
انسانی حقوق کارکنوں نے مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کی بڑی تعداد کو پھانسی دینے کا کا خدشہ ظاہر کیاہے۔
By PTI
Published : March 19, 2026 at 1:55 PM IST
تہران: ایران کی عدلیہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ جنوری میں ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے تین افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ یہ ایسا پہلا واقعہ ہے جس میں سزا پر عمل کیا گیا ہے۔
ایران کی خبر رساں ایجنسی میزان کے مطابق ان افراد کو پھانسی دی گئی۔ ایران میں عام طور پر سزائے موت پھانسی کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔
میزان نے جن افراد کے نام بتائے ہیں ان میں مہدی قاسمی، صالح محمدی اور سعید داؤدی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مظاہروں کے دوران قم شہر میں دو پولیس اہلکاروں پر چاقو کا وار کرکے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ قم شہر ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 130 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔
ایران کی عدلیہ پہلے ہی مظاہروں میں گرفتار افراد کو سزائے موت دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ ایران نے ان مظاہروں کو سخت طاقت کے ذریعے کچل دیا تھا جس میں ہزاروں افراد مارے گئے اور دسیوں ہزار کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔
انسانی حقوق کے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں ان گرفتار کیے گئے افراد کی بڑی تعداد کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ حقوق کے علمبردار طویل عرصے سے ایران پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ قیدیوں سے زبردستی اعتراف جرم کرواتا ہے اور انہیں عدالت میں مکمل صفائی کا موقع بھی فراہم نہیں کرتا۔
