ہرمز کی فیس معاملے میں دوست ممالک کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے گا، چین میں ایرانی سفیر کا بیان
ایرانی سفیر فضلی نے ورلڈ پیس فورم کو بتایاکہ ان کا ملک ہرمز کیلئے 'نئے انتظامات' پر عمان کے ساتھ مل کر کام کررہا ہے۔
Published : July 5, 2026 at 10:43 AM IST
بیجنگ: چین میں ایران کے سفیر نے سنیچر کے روز اصرار کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے نئی فیس وصول کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ "دوستانہ" ممالک کے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے ایران کے فیس وصول کرنے کے منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے ابتدائی معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ تجارتی بحری جہاز 60 دنوں کے لیے آبنائے ہرمز سے بلامعاوضہ نقل و حمل کریں گے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس مدت کے بعد کیا ہو گا۔
چین میں ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے بیجنگ میں عالمی امن فورم کو بتایا کہ ان کا ملک اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے "نئے انتظامات" پر عمان کے ساتھ "تال میل اور تعاون" کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ازلی نے ترجمہ شدہ ریمارکس میں کہا کہ "ایک ایسے ملک کے طور پر جہاں ہرمز ہمارے علاقائی پانیوں کا حصہ ہے، ہم یقینی طور پر سروس فیس وصول کریں گے۔" تاہم انہوں نے اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ یہ فیس "ٹول" نہیں ہو گی۔
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انہوں نے کہا کہ "یہ نئے انتظامات آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ملنے سکیورٹی کی ضمانت، بحری جہازوں کے گزرنے کی نگرانی... اور بڑی تعداد میں بحری جہازوں کے گزرنے کے نتیجے میں ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے سے متعلق ہوں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم یقینی طور پر ان ممالک کے ساتھ خصوصی سلوک پر غور کریں گے جو ہمارے دوست تھے اور خاص طور پر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔" آبنائے سے عام طور پر دنیا بھر کے خام تیل اور مائع قدرتی گیس کا پانچواں گزرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران ایران نے بند کر دیا تھا، جس سے توانائی کی قیمتوں میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔
ایران نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ ابتدائی ڈیل کرنے کے بعد ہرمز کی ناکہ بندی ختم کردی، اور تنازع کے مستقل حل کے لیے بات چیت جاری ہے۔
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