امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے ایران کی سات شرائط پورے کرنے کا مطالبہ
ایران نے امریکی دھمکیوں کو "بے بسی" کی علامت قرار دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے سات شرائط رکھ دیے۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 4:05 PM IST
تہران، ایران: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے امریکی دھمکیوں اور دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ جب تک ایران کی سات شرائط پوری نہیں ہوتیں، تب تک ایران نہ تو مذاکرات کرے گا اور نہ ہی کوئی خصوصی اقدام کرے گا۔
سرکاری نشریاتی ادارے 'آئی آر آئی بی' کے مطابق، منگل کو ایرانی پارلیمنٹ کے ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قالیباف نے واشنگٹن کی بیان بازی اور معاشی دباؤ کو طاقت کے بجائے کمزوری کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اگر مخالفین نے کوئی غیر دانشمندانہ قدم اٹھایا تو تہران بھرپور جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ قالیباف نے کہا، "امریکی صدر کے حالیہ بے ہودہ بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔" انہوں نے مزید کہا، "ایران کے غیرت مند اور باعزت عوام کے خلاف دھمکیاں اور توہین آمیز رویہ، نیز معاشی دباؤ ڈالنے کی کوششیں، درحقیقت ہماری پیاری، مضبوط اور خود مختار قوم کے سامنے امریکیوں کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں۔"
'آئی آر آئی بی' کی رپورٹ کے مطابق، قالیباف نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے تہران کا موقف بدستور وہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "ہمارا موقف وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، جب تک ایران کی سات شرائط پوری نہیں ہوتیں، تب تک کوئی مذاکرات یا اقدامات نہیں ہوں گے۔ ہم دشمن کی کسی بھی حرکت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دشمن نے کوئی غلطی کی، تو ہم تنازعے کی پوری صورتحال ہی بدل دیں گے۔" ملک کی اندرونی سیاست اور عوام پر پڑنے والے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے، قالیباف نے قانون سازوں کو بتایا کہ ایران اس وقت "جنگ جیسی" صورتحال سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے ایسے وقت میں اتحاد پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "ہم درحقیقت ایک 'جنگ جیسی' صورتحال میں ہیں۔" "ہمارے دشمن ایسی کسی بھی تقسیم یا دراڑ کی تاک میں ہیں۔ عوام، جو پہلے ہی معاشی مشکلات سے نبرد آزما ہیں، ملک کے عہدیداروں کے طرز عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں 'سپریم لیڈر' کی جانب سے واضح ہدایات موصول ہوئی ہیں جن میں عہدیداروں کے مابین اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔" قالیباف نے پارلیمنٹ کے اراکین پر زور دیا کہ وہ تنازعات کو گہری تقسیم میں بدلنے سے روکیں۔ آئی آر آئی بی کے مطابق، انہوں نے مزید کہا، "ہمیں نمائندوں کے لیے سپریم لیڈر کی واضح ہدایت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے: اختلافات، چاہے وہ جائز ہوں یا نہ ہوں انہیں تنازعے اور تقسیم کی شکل اختیار نہ کرنے دیں۔"
دوسری جانب، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پیر (مقامی وقت) کو دعویٰ کیا کہ ایران کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اس کی قیادت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ یہ بیان امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جن کا ہدف دو درجن سے زائد ایرانی ایکسچینج ہاؤسز، فرنٹ کمپنیاں اور اہم افراد ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کے عالمی "شیڈو بینکنگ" (غیر قانونی بینکنگ) نیٹ ورک کو درہم برہم کرنا ہے۔
'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، بیسنٹ نے نشاندہی کی کہ تیل کی آمدنی میں کمی اور معاشی پابندیوں کے درمیان، ایرانی حکومت اپنے مالیاتی امور کو جاری رکھنے کے لیے اپنے "شیڈو بینکنگ" نیٹ ورک پر تیزی سے انحصار کرنے لگی ہے۔ بیسنٹ نے لکھا، "ایران کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اس کے رہنما گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ ایران کا 'شیڈو بینکنگ' نظام ایک دیوالیہ حکومت کے لیے آخری لائف لائن کا کام کرتا ہے۔ محکمہ خزانہ ان غیر قانونی نیٹ ورکس کو اس وقت تک ختم کرتا رہے گا جب تک کہ ہم 'سانپ کے سر' کو مکمل طور پر کچل نہ دیں۔"
یہ بیان امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے 'آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے تحت نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایران کے مالیاتی بنیادی ڈھانچے کو درہم برہم کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی ذرائع کے ذریعے غیر ملکی کرنسی تک اس کی رسائی کو محدود کرنا ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق، اس تازہ ترین کارروائی کا ہدف دو درجن سے زائد ایرانی ایکسچینج ہاؤسز، شیل کمپنیاں (فرضی کمپنیاں) اور اہم افراد ہیں، جن پر ایران کے عالمی 'شیڈو بینکنگ' نیٹ ورک میں سہولت کاری کا الزام ہے۔
یہ اقدامات تین ایگزیکٹو آرڈرز (صدارتی احکامات) کے تحت نافذ کیے گئے ہیں، جن میں ایرانی معیشت کے مخصوص شعبوں کو ہدف بنانا، انسدادِ دہشت گردی سے متعلق دفعات میں ترمیم کرنا، اور ایران کی دھاتوں کی صنعت کے مختلف حصوں میں کام کرنے والے افراد پر پابندیاں عائد کرنا شامل ہے۔
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