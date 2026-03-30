ایران نے پاسداران انقلاب کے نیول چیف علیرضا تنگسیری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جانئے کون تھے تنگسیری؟
آئی آر جی سی نے بحریہ کے کمانڈر علیرضا تنگسیری کی کوششوں کی تعریف کی، خاص طور پر آبنائے ہرمز پران کی مدد کے لیے۔
Published : March 30, 2026 at 4:53 PM IST
تہران: ایران نے پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ آئی آر جی سی نے کہا کہ تنگسیری زخموں کی تاب نہ لاکر انتقال کر گئے۔ اسرائیل نے جمعرات کو کہا کہ اس نے بحریہ کے رئیر ایڈمرل علیرضا تنگسیری کو ہلاک کر دیا ہے۔ پیر کو سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تنگسیری اپنی زخموں کی تاب نہ لاکر انتقال کر گئے۔
بیان میں ان کی کوششوں کو سراہا گیا، خاص طور پر ایران کی آبنائے ہرمز پر مضبوط گرفت برقرار رکھنے میں مدد کرنے کے لیے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "ہر لڑاکا تنگسیری ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں وہ کن حیرتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔"
اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے بھی اعلان کیا کہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علیرضا تنگسیری اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تنگسیری گزشتہ رات ایک حملے میں دیگر سینئر نیول کمانڈروں کے ساتھ مارے گئے۔
کون تھے تنگسیری؟
علیرضا تنگسیری ایرانی اسلامی آر آر جی سی نیوی کے کمانڈر تھے۔ تنگسیری نے ایران-عراق جنگ (1980-1988) میں بحریہ کے بریگیڈ کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔
انہوں نے اس عرصے کے دوران اور 1980 کی دہائی میں "ٹینکر وار" (خلیج میں ٹینکروں پر حملے) میں ایک کردار ادا کیا۔ بعد میں وہ آئی آر جی سی نیوی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، بشمول بندر عباس میں واقع فرسٹ نیول ڈسٹرکٹ کی کمانڈ۔
اگست 2018 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے انہیں آئی آر جی سی نیوی کا کمانڈر مقرر کیا۔ انہوں نے فروری 2026 میں جنگ شروع ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو تقریباً مکمل طور پر بند کرنے کا منصوبہ بنایا۔