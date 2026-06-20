ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں اٹھایا قدم
ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی وفد مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے۔
Published : June 20, 2026 at 10:02 PM IST
دبئی: لبنان میں اسرائیل کے مسلسل حملے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر سایہ ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے ہفتے کے روز آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایرانی فوج نے کہا کہ یہ اقدام لبنان میں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور امریکہ کے بد نیتی اور جنگ کے خاتمے کے اپنے وعدوں کی صریح خلاف ورزی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔
ایرانی فوج نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں خبردار بھی کیا کہ اگر جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ۔
بحری جہازوں کو آبنائے کے قریب نہ آنے کی وارننگ
ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) بحریہ نے ہفتے کے روز کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور جہازوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آبنائے کے قریب نہ آئیں، اس خدشے سے کہ ان کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک بیان میں، آئی آر جی سی بحریہ نے اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے کی وجوہات کے طور پر لبنان میں اسرائیل کے حملوں اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے وعدوں کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا۔
اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری معاہدے پر دستخط کے بعد بحری جہاز اور آئل ٹینکرز ہرمز کے اہم چوکی سے گزرنا شروع ہو گئے تھے۔
ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ہفتے کے روز اسرائیلی حملوں میں دو بچوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔
ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے
تاہم ایران کے سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگی معاملے پر مذاکرات کرنے والا ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے اور وہ امریکہ سے عبوری معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرے گا۔
فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ "سوئٹزرلینڈ میں ہم دوسرے فریق پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور یہ واضح کرے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں"۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اگر امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے انکار کرتا ہے تو ایران ضروری اقدامات کرے گا۔
ایران نے امریکا پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو لبنان میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایرانی حکام لبنان کو آگے بڑھنے کے لیے مذاکرات میں شامل کر رہے ہیں۔
جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں گے
ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے جلد سوئٹزرلینڈ کا دورہ کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں وانس نے کہا میں اگلے چند دنوں میں وہاں سے نکلنے کی امید کرتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایک نازک ہم آہنگی اور سفارتی پروٹوکول ہوتا ہے۔
وینس نے کہا کہ ایران میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت اتوار تک ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ امریکہ کو یقین ہے کہ وہ ایران میں جنگ بندی برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر رہا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اتوار کو ہوں گے
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اتوار کو سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہوں گے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کے بعد 21 جون کو سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کے ثالث امریکی اور ایرانی نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں شرکت کریں گے۔