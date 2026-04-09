لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 182 افراد کی ہلاکت کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اصرار کیا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے۔
Published : April 9, 2026 at 7:19 AM IST
تہران: ایران اور امریکہ کے بیچ ہوئی عارضی جنگ بندی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی لہر کے جواب میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان دیا ہے۔ لبنان میں اسرائیل کی اندھادھند بمباری میں ایک ہی دن میں کم از کم 182 افراد ہلاک ہو گئے۔
دریں اثنا وائٹ ہاؤس نے مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے اور امن مذاکرات کو ٹریک پر رکھنے کی کوشش کی جائے۔
معاہدے تک پہنچنے کے بعد امریکہ اور ایران دونوں نے فتح کا دعویٰ کیا، اور عالمی رہنماؤں نے راحت کی سانس لی۔ حالانکہ جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد تک ایران اور خلیجی عرب ممالک میں حملے جاری رہے۔ اسی بیچ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ پر اپنے حملے تیز کر دیے، بغیر کسی وارننگ کے بیروت کے متعدد تجارتی اور رہائشی علاقوں کو اندھادھند طریقے سے نشانہ بنایا۔
لبنان میں اسرائیل کے مہلک ترین حملوں سے ایک میں کم از کم 182 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ تشدد کی تازہ لہر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو اس "نازک" معاہدے کو توڑنے کی دھمکی دے دی۔
ایران کا امریکہ پر شرائط کی خلاف ورزی کا الزام
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ دشمنی کو مستقل طور پر روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ طے شدہ مذاکرات میں شامل ہونا "غیر معقول" ہوگا کیونکہ واشنگٹن نے لڑائی کے خاتمے کے لیے تہران کی 10 شرائط میں سے تین کو توڑ دیا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، محمد باقر قالیباف نے حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں، جنگ بندی کے عمل میں آنے کے بعد ایرانی فضائی حدود میں مبینہ طور پر ڈرون کی دراندازی پر اعتراض کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اصرار کیا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے، جب کہ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی لبنان کا احاطہ نہیں کرتی۔
"دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے۔" عراقچی نے ایک پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "گیند امریکہ کے پالے میں ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔"
لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 182 افراد ہلاک ہو گئے، جو کہ اسرائیل-حزب اللہ جنگ میں ایک دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ ایران کے سرکاری میڈیا میں آبنائے کی بندش کی اطلاع "مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔" وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے مطالبے کو دہرایا کہ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔
