ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا، امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا لگایا الزام
دنیا کے تیل کا تقریباً پانچواں حصہ آبنائے سے گزرتا ہے، مزید پابندیاں پہلے سے ہی محدود سپلائی پر مزید دباؤ ڈالیں گی۔
Published : April 18, 2026 at 4:28 PM IST
قاہرہ: ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ فوری طور پر واپس لے لیا۔ایران نے اہم آبی گزرگاہوں پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے کہا کہ وہ ایران جانے والی جہاز رانی پر سے اپنی ناکہ بندی نہیں اٹھائے گا۔
ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے ہفتے کے روز کہا کہ "آبنائے ہرمز کا کنٹرول اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا ہے اور اب یہ مسلح افواج کے سخت انتظام اور کنٹرول میں ہے۔ اس نے متنبہ کیا کہ جب تک ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی وہ آبنائے کے ذریعے آمدورفت کو روکے گا۔
یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جب ایران نے جمعے کے روز آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اعلان کے بعد بھی امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی جب تک کہ تہران اپنے جوہری پروگرام سمیت امریکا کے ساتھ کسی معاہدے تک نہیں پہنچ جاتا۔
اس چوک پوائنٹ پر جاری تنازعہ توانائی کے بحران کو مزید گہرا کرنے کا خطرہ ہے جو پہلے ہی عالمی معیشت کو مفلوج کر رہا ہے۔ یہ صورت حال اس وقت سامنے آئی جب جمعہ کو تیل کی قیمتیں اس امید پر دوبارہ گر گئیں کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ دنیا کے تیل کا تقریباً پانچواں حصہ اس آبنائے سے گزرتا ہے، اور کوئی بھی اضافی پابندی پہلے سے محدود سپلائی کو مزید کم کر دے گی، جس سے قیمتیں ایک بار پھر بڑھ جائیں گی۔
آبنائے کا کنٹرول ایران کے لیے ایک اہم سودے بازی کی چیز ثابت ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکا نے اپنی افواج کو تعینات کیا اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کردی۔ یہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کا حصہ تھا کہ وہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً سات ہفتوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی کو قبول کرے۔
واضح رہے کہ ایران نے کہا کہ اس نے لبنان میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ عسکریت پسند گروپ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھول دیا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کا خاتمہ ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک اہم مطالبہ تھا، جنہوں نے اس سے قبل اسرائیل پر لبنان پر حملہ کرکے گزشتہ ہفتے کی جنگ بندی کو توڑنے کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ اس معاہدے میں لبنان شامل نہیں تھا۔
لیکن جب ٹرمپ نے کہا کہ ناکہ بندی جاری رہے گی اعلیٰ ایرانی حکام نے کہا کہ ان کے اعلان نے ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ہفتے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور خبردار کیا کہ اگر امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو آبنائے کھلی نہیں رہے گی۔
